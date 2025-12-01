神话李玟雨「一家四口」全家福公开！6岁继女甜吻准妈妈孕肚

长寿男团神话成员李玟雨於今日在个人IG上公开了一系列与未婚妻 李雅美（音译）和继女拍摄的甜蜜孕妇写真，画面温馨感人，洋溢著准父母的喜悦。

李玟雨发文表示：「Our Family 第一张全家福。 真心感谢所有为了我们家庭而一同努力的人们~」照片中，李玟雨和未婚妻李雅美展现了多种风格的孕妇照。 两人不仅换上了优雅的礼服和燕尾服，也驾驭了休闲的牛仔情侣装，互动亲密。 特别是两人眼神中流露的温暖爱意，以及紧握双手的动作，完全传达出这对准父母的兴奋和幸福。









最引人注目的是，李玟雨也公开了与李雅美 6 岁女儿一同拍摄的「全家福」。 照片中，穿著礼服的小女儿温柔地亲吻著妈妈李雅美的孕肚，画面充满温馨。 一家三口甜蜜温馨的模样，让粉丝们纷纷留言祝福「太美了」、「四口之家永远幸福」、「可爱的家庭」。









现年 46 岁的李玟雨，预计将於明年 3 月与小他 12 岁的在日韩侨第三代李雅美结婚。 据悉，未婚妻李雅美是一位育有 6 岁女儿的单亲妈妈，目前已怀有李玟雨的孩子，并预计将在3天之后（ 12 月 4 日）生产。 这组照片正是在李雅美即将临盆前夕公开，更显得意义非凡。 李玟雨与李雅美预计於 2026 年 3 月 29 日举行婚礼。

