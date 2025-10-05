神話金烔完不滿「Young Forty」標籤，PO文質疑：「為何沒有嘲諷40代女性的詞彙？」挨轟

神話成員金烔完近日發佈一篇PO文，對於年輕人嘲諷中年人的詞彙「Young Forty」表達質疑，立即在韓網引起熱議。

根據網友分享的截圖，金烔完於Threads帳號寫道：「有嘲諷40代男性的詞彙『Young Forty』，卻沒有嘲諷40代女性的詞彙。 男人們緘口不言的原因，有必要進一步深究。」



金烔完提到的「Young Forty」是最近在韓國十分熱門的話題。 該概念最初於2015年被提出，原本是指不被傳統觀念束縛、保持年輕時尚生活狀態的40代族群，但近幾年卻變了味，被年輕一代拿來形容追流行、裝年輕的油膩中年，嘲諷他們老而不自知。

在韓網廣為流傳的「Young Forty標準形象圖」裡，一名身材厚實的中年男子穿著印有醒目LOGO的名牌、手握最新款橘色iPhone。各社群網站粉粉出現相關的二次創作內容，還追加了戴著絲巾耳環、拿著年輕人喜愛的咖啡和掛飾的女性形象。 這些meme主要出現於年輕男性聚集的社區，專家認為，現象背後蘊藏著二三十歲左右的保守男性對具有進步傾向的四五十歲男性的憤怒，以及刻意塑造負面刻板印象、尋找嘲諷仇恨對象的傾向，需引起警惕。





從金烔完的發言來看，他似乎認為「Young Forty」是專門針對中年男性的詞彙，因此表達不平和不滿。 但立即有大量網友留言指出，嘲諷中年女性的詞彙「阿祖瑪」早就存在，甚至各年齡段女性都有對應的貶低詞彙，例如「老產」（高齡產婦）、「老雞」（對應「軟雞」一詞，後者指年輕鮮嫩的女性）、「老怪」（超過30歲的未婚女性）、「退市女」（30多歲、 失去女性價值的女性）等等。 而且，雖然男性版的圖片流傳更廣，但「Young Forty」本身並不限於單一性別。

有網友將金烔完的PO文截圖並分享到網路社群，引起激烈討論，很多人表示難以置信：「我心想又是哪個匿名精神病寫的，仔細一看居然是金烔完？」、「男性何時緘默過？ 韓男創造的厭女詞彙還不夠多嗎」、「貶低女性的詞彙太多、太普遍，所以已經感受不到了吧kkk」、「Young Forty這詞一開始就是男性創造的，為何把矛頭指向女人」、「神話的粉絲現在也差不多40多歲…」「靠女人花錢生活的人，怎麼能講出這種話？」、「該戒掉SNS了」、「至少不該讓曾經喜歡你的人感到羞恥」。目前金烔完已刪除該PO文。



此外，金烔完1998年以神話成員身份出道，憑藉〈T.O.P〉、、〈Perfect Man〉、〈Hey， Come On！〉等熱門歌曲深受喜愛。 作為演員，曾主演《加油，金先生！》《不想去公司》等電視劇，最近在KBS2週末劇《拜託老鷹5兄弟！》中飾演二哥吳興壽一角，展現了令人印象深刻的演技。

