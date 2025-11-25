「國民爺爺」李順載逝世享壽91歲，《High Kick》老搭檔羅文姬沉痛追憶：「說好還要一起演戲...」

韓國元老級演員李順載於 25 日凌晨離世，享壽 91 歲。 多次與他飾演夫妻的老搭檔羅文姬得知噩耗後深感震撼，表達了哀痛悼念之情。

羅文姬與李順載最廣為人知的合作，是 2006~2007 年熱播的 MBC 情境喜劇《不可阻擋的High Kick》。 兩人劇中飾演拌嘴又可愛的老夫妻，其中羅文姬因一句氣得大喊「紅薯南瓜」成爲名場面，李順載也憑藉「A片順載」的反轉角色設定紅透全國。



羅文姬回憶起老搭檔，滿是敬佩：「他是真心熱愛演戲、從未失去熱情的人。 拍《不可阻擋的High Kick》時，他一次都沒有缺席或休息過。 只要一有空，他總會去看後輩們的話劇。」



2014年，兩人再次聯手出演話劇《黃金蓮池》，相隔 8 年再演老夫妻，依舊默契。 當年羅文姬在記者會上曾說：「雖然我家的老伴聽到可能會吃醋，但順載老師真的像我的丈夫，讓我感到安心。」如今追憶當時，她沉痛地說：「我們還說過未來要再一起演作品... 如今只能成爲夢話。」



羅文姬今日接受《Star News》電話採訪時說：「老師就是我們文化的歷史本身。 真的希望在忠武路能建立一條『李順載路』。」羅文姬目前與二女兒住在釜山海雲台，通過飯店經理得知噩耗，十分震驚：「聽說他身體不好，但我自己也沒力氣了，所以沒能經常去看他。」



李順載於1934年11月16日出生於北韓，並於1956年以舞台劇出道，一生主演逾140部作品，享耆壽91歲。 李順載一直活躍在表演和教育事業，去年還主演了KBS奇幻喜劇《狗之聲》，並在【2024 KBS演技大賞】上拿下最高榮譽「大賞」，成為歷代最高齡大賞得主。



李順載靈堂 25 日於 首爾峨山醫院 設立，從下午開始，韓國政商演藝界陸續前往弔唁，包括總統李在明、首爾市長吳世勳、韓服名匠 朴述女、演員張勇、李昇基、崔顯旭、金英哲、崔佛岩、羅文姬、金容建、河正宇等等。





