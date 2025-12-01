ENHYPEN確認明年一月回歸！橫掃 MAMA 大獎後乘勝追擊，正在準備「炸裂級新專輯」

大勢男團 ENHYPEN（禎元、羲承、Jay、Jake、成訓、善禹、NI-KI）即將帶著全新專輯回歸樂壇！所屬經紀公司 BELIFT LAB 今日向韓媒正式確認：「ENHYPEN 將於 明年 1 月中旬回歸，詳細內容將透過後續公告告知。」

這將是 ENHYPEN 繼今年 6 月 5 日發行迷你六輯《DESIRE ： UNLEASH》之後，時隔約七個月再次在韓國推出新專輯。 ENHYPEN 早在今年 10 月 26 日於首爾奧林匹克公園 KSPO DOME 舉行的世界巡演《WALK THE LINE ： FINAL》上，就曾向粉絲預告了回歸計劃。 他們當時透露：「我們正在準備一張炸裂級的專輯」「會帶著非常帥氣的專輯再次回歸。」



ENHYPEN 於 2020 年 11 月 30 日出道，立志「透過音樂連結人與人、世界與世界」。 今年迎來出道 5 週年的他們，不斷挑戰自我，實現了耀眼的成長：4 月出演了美國最大規模的音樂節「科切拉音樂節（Coachella Festival），6 月憑藉迷你六輯新增了第 3 張「雙百萬銷量」作品，過去 5 年間在韓國和日本發行的 16 張專輯累計出貨量突破 2,033 萬張，有 8 張作品銷量超過百萬張。。

ENHYPEN的票房號召力也相當強勁。 透過三次世界巡演（'MANIFESTO'， 'FATE'， 'WALK THE LINE'） ，共舉辦了 96 場演出、動員了約 150 萬名觀眾。 僅今年10 月結束的世界巡演《WALK THE LINE》，就吸引了約 67.6 萬名觀眾。



在 11 月 28 日舉行的「2025 MAMA AWARDS」上，ENHYPEN 抱走了四大獎之一的年度粉絲之選（Visa Fan's Choice of the Year），同時將「Fans』 Choice 男子 TOP 10」和「TELASA全球最愛藝人（TELASA Favorite Global Artist） 」獎座收入囊中，達成三冠王。



ENHYPEN 將以什麼樣的「炸裂級」概念回歸，讓全球樂迷拭目以待。

▽ENHYPEN 在2025 MAMA AWARDS的精彩舞台：



