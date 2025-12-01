《换乘恋爱4》史无前例的抓马场面！女出演者带两位前任上节目，主持人全吓歪：太难以置信了

最新一集《换乘恋爱4》也太抓马！竟然出现女嘉宾带两位前任（X）出演！

在无法预测的发展中，《换乘恋爱4》有些出演者仍然对前任未知的心感到困惑，也有些出演者则开始以特定的契机敞开心扉，向新的异性表达感情。第12集宣布他们即将到日本镰仓旅行，当观众还在期待接下来旅行会有什么变化时，没想到这集最后竟然出现惊人大反转！



制作组揭晓新加入的胜勇也是贤智的前任，这更是节目首次有两位前任同时出现。主持人得知后都超震惊，Simon D：「所以他有两个前任吗？」李龙真吓到跳起来大喊：「这些人...这些人太难以置信了！」郭时阳一直向制作组确认：「贤智的两个前任在里面？」Yura 一直喊著不要骗人了，Simon D 又说：「我们从以前常常这样开玩笑，但竟然真的实现了？我活了42年，第一次看到这么冲击的事情。」



随著贤智的两位前任一起入住换乘小屋，制作组的这个设定也引发争议。有人指出如果两个前任知道彼此的存在，这是对观众的欺骗；如果两人彼此不认识，则是对他们不礼貌。



网友更纷纷表示「前任之间也不知道吗？以后公开的时候，肯定很大发」、「天啊！剧透竟然是真的」、「大家开玩笑说的，怎么能实践呢」、「不是..这是什么」、「真的爲了赚钱而竭尽所能啊」、「但是贤智在X室大声痛哭，感觉一点诚意都没有啊！都是演戏吗」、「真是的～太过分了」、「伯贤知道吗...？越线了」、「分手5年了，看到（贤智）在 X 室哭成那样，还以爲很爱伯贤，结果又带了一个前任出来」、「伯贤和鲇鱼也知道对方是同一个人的 X 吗？不然对两个人太无礼了吧」、「制作组和女主角的野心真是绝了」、「爲什么突然像狗血剧」、「那麽会少一个女生吗」等等。

接下来出演者之间的关系会有什么样的变化？别错过之后的播出！《换乘恋爱4》逢星期四深夜在Viu上架。



Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻