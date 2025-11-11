《換乘戀愛4》前任深夜對話掀舊情海嘯！宇珍直球求復合，敏京情勒有植壓力很大

立冬的秋風也吹不散錯綜複雜的戀愛迷霧！《換乘戀愛4》第9集宛如編劇精心投下的情感核彈，既有夜間心動短訊環節，更有各組前任的深夜對話，讓觀眾一邊捂心口尖叫甜蜜又虐心！以下五個場面堪稱近日討論度最高，快來看看你的心水有沒有上榜，然後到Viu緊貼最新進度！

「男鯰魚」加入有水花

新成員「男鯰魚」（以獨特魅力製造緊張感的參賽者）李在亨加入「換乘之家」後，隨即引起男演出者的戒備：趙有植立馬洗頭吹頭、鄭元奎也到房間突然換衫，可見在亨的到來掀起了新一輪暗湧！不少觀眾認為他表現從容自在，極具個人魅力：「在亨很直球挺不錯」；亦有人指他外型出色，甚至撞樣男神玉澤演：「一直覺得男5有種玉澤演的感覺」、「我也覺得在亨的側臉很像玉澤演！」



敏京有植的互相折磨

交往七年（韓國計算為九年）的郭敏京與趙有植一直是《換乘》觀眾茶餘飯後的話題之一，二人在最新一集上演的深夜對話卻充滿壓迫感！敏京認為有植對其他女參加者動心而咄咄逼人，又指對方不理會自己感受，迫使有植爆發：「不然我應該要在乎你嗎？我不太想再和你談下去，聊了之後我們能有甚麼變化嗎？我講過很多次了，你別總是沒完沒了的問，你不要這樣子說話！」敏京表面看似人畜無害且笑面迎人，又擅於給予男參賽者滿滿的情緒價值，只有私下面對有植時才會流露出不一樣的強勢和倔強，加上看不慣前任在女嘉賓中獲得高人氣，所以動不動便指責男方不顧及自己感受，又多次強調因為前度而失眠；有植這次的回嘴也顯得不太耐類，不斷要敏求京「小心點」、「會被看到啊」，不少網民認為兩人難以復合：「有植感覺就是對敏京膩了」、「有植一整個煩躁」、「敏京真的好情勒，難怪有植壓力很大」！



伯賢賢智復合機會高

另一對前度（前任）組合成伯賢與朴賢智在深夜對話時，賢智問男方為甚麼與女嘉賓有肢體接觸，伯賢則直接問前度是否對自己還有意思，賢智坦言不知道，伯賢則表示：「你又不想跟我復合，為甚麼呢？你是不是嫉妒呢？」兩人就著同樣的話題討論到凌晨六點，賢智還撒嬌表示希望男方對自己好一點，更親密地把頭靠在伯賢身上，讓棚內主持人直呼：「這是甚麼啊？這是甚麼回事？」兩人眼中充滿愛意，網民也紛紛看好兩人復合：「伯賢哄賢智三小時我真的驚呆了，之前做的一堆蠢事好像可以被原諒」、「真的可以直接復合了」、「伯賢能聊到早上，對比有植真的好太多了」。從兩人的互動可見，即使分手五年賢智仍對百賢存有依戀，伯賢也對女方呵護備至，看來甚有機會復合！



宇珍直球：「復合心意100分！」

餐廳老闆金宇珍和網頁設計師洪智妍因工作繁忙最終步向分手，不過宇珍想復合的渴望可謂人盡皆知！兩人深度對談時，智妍問：「10分滿分的話，你想和我復合的心意是幾分？」宇珍深思後表示：「住進來之前大約5分？」智妍坦言搞不清楚前度的心思，宇珍隨即表示：「現在是100！我當然也不是懷著100%與你復合的心情來到這裡，我只是想確信自己的確信，我昨天不是說過了，我變了，相對於一開始變了很多。」他強烈渴望與智妍復合，可是智妍暫時未有強烈意願，讓人期待宇珍接下來的追妻之路！



戲劇場面似出軌現場

除了以上感情瓜葛，節目中的戲劇性場面也讓觀眾津津樂道！如朴智賢和前度鄭元奎在房間對談時，洪智妍突然來到元奎的房間，為了不被拆穿前度關係，智賢立刻躲到與智妍僅一牆之隔的門邊，讓網友直呼超刺激：「好像出軌現場」、「根本是驚悚片！」今集宇珍相約前度智妍聊天時，又恰巧被在亨撞到，宇珍只好請對方到別處抽煙，以讓出空位給自己和前任交談。

《換乘戀愛4》逢星期四深夜在Viu上架，香港觀眾更可於11月21日起在Viu收看由李帝勳率領原班人馬打造的Viu Original年度鉅作《模範的士3》，免費緊貼最新亞洲煲劇潮流。

