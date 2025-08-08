「我獨自二胎」李施昤美國旅遊影片引批評：前景外國人未打碼，放任兒子用餐時跑來跑去

演員李施昤近日帶兒子在美國旅遊並通過IG分享，其中一個在餐廳用餐的影片引起爭議。

李施昤寫道：「在長島海灘這裡有一家超漂亮的餐廳，如果去美國，一定要來試一次喔！明年也一定要再來這裡。」影片中，李施昤和兒子、友人一起坐在餐廳戶外空間的一角，背景是美麗的晚霞。 李施昤的兒子用手直接抓取食物，邊吃邊在桌邊跑跑跳跳，由始至終沒有坐在座位上，還抓著店裡的遮陽傘轉來轉去，扭動屁股跳舞，甚至跑到其他桌子前張望。 李施昤則沒有管兒子，只是友人相談甚歡，偶爾餵兒子吃飯。

此外，前景裡有另一桌客人，其中一名外國女士被拍到正面且未打碼。 由於拍攝角度的關係，鏡頭比起李施昤，更近距離拍到了這位外國女士用餐的畫面。 該女士一度看向李施昤桌，隨後直視鏡頭，似乎意識到正在被拍攝，感到不適。



韓國很多網友留言表達批評：「感覺前面的外國人有些不悅，美麗的風景都看不進去了」、「畫面裡外國人的臉比李施昤還要大」、「居然沒打碼就PO上來，真令人驚訝」、「為什麼不叫小孩坐下呢」、「完美的景色配上糟糕的餐桌禮儀」、「在餐廳最不想遇到的小孩類型」、「這樣養小孩的話，何必要二胎呢？」、「兒子到處跑著吃飯、鏡頭拍得好像整間店都被包場了一樣，到底抱著什麼想法做出這種失禮的事？」「她這樣驕傲地分享到網上，大概是根本意識不到自己做錯了什麼吧」。





目前李施昤正在準備生第二個小孩。 李施昤今年初宣佈離婚，並在前夫不同意的情況下做了試管嬰兒，她對此解釋稱：「（離婚後）當所有法律關係即將整理完畢時，恰好胚胎冷凍到期的時間快到了，所以我親自做了移植的決定。 對方雖然不同意，但我會獨自承擔這個決定的全部重量。」李施昤前夫後續表示既然事已至此，他願意盡到作為父親的責任。

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞