「肌肉魔女」李施昤挺8個月孕肚出戰馬拉松，已獲產科允許！曾攜6歲兒登喜馬拉雅山，《Sweet Home》大秀「聖誕樹背肌」

演員李施昤目前懷二胎進入第8個月，突襲宣佈即將挑戰馬拉松10公里路線，令人對她的過人能量感到佩服。
演員李施昤於28日透過個人IG宣布將參加2025雪梨馬拉松：「我今天出發前往雪梨。 一直以來我都很努力進行產前運動，特別是下半身鍛鍊。 跑步也持續保持，並且得到了產科主治教授的允許。 這次還會有陪伴我完成全程的體能教練同行。」
她進一步補充：「懷第一胎正允的時候，我曾三度挑戰半程馬拉松；這次不是半馬，而是10公里路線，會輕鬆地跑一跑。 順便還會和正允一起旅行。」
李施昤與2017年9月與一名餐飲業企業家結婚，4個月後的翌年1月誕下第一個兒子。 時隔8年，李施昤在今年初向首爾家庭法院提交離婚調解申請，期間未經前夫同意移植了婚姻期間冷凍保存的胚胎，並在7月公開懷上二胎的消息，引發外界熱議。 當時她表示對於來到身邊的新生命心懷感激，強調這是她自己做出的決定，願意承擔一切重量。
其實，李施昤是演藝圈裡數一數二的健身狂人、肌肉魔女，業餘興趣是健身與爬山，還曾以演員身份破格入選成為國家級拳擊代表選手，但在2015年因肩傷而結束選手生涯。
李施昤在2020年播出的Netflix漫改劇《Sweet Home》裡飾演消防員兼前特種部隊出身的徐伊景，為讓劇中一場與蜘蛛怪的追逐戲更有視覺衝擊力，竟將體脂降到只有8%，一用力就鼓起的「蝴蝶狀背肌」和宛如聖誕樹的下背肌，可謂全劇中令人印象最深刻的鏡頭之一。
真的不是CG！可參考訓練影片第8個：
不僅如此，李施昤還曾在2023年元旦背著5歲的兒子登頂海拔1947公尺的漢拏山，2024年9月更和兒子一起登上海拔4000公尺的喜馬拉雅山，屢屢展現出異於常人的身體素質與意志，也讓人對她本次雪梨馬拉之旅鬆感到期待。
