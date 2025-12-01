思念回应了！《请回答1988》10周年综艺海报曝光：惠利与朴宝剑高庚杓站C位、柳俊烈「消失」，猎豹女士火爆依旧：「聚齐真他X的难！」

一代神剧《请回答1988》自 2015 年开播至今将届 10 周年，tvN 早前宣布制作三集特辑综艺，今日终於公开「双门洞家族」全员聚齐的预告片，还有高度还原剧集海报的大合照，让人感慨万千！

16位原班人马重现经典回忆， 罗美兰神句重现

这次10周年特别综艺以两天一夜旅行的形式进行，引领当年《请回答1988》热潮的16位主要演员全员到齐，阵容星光熠熠，包括父母饰演辈的成东镒、李壹花、罗美兰、金成均、崔武成、金善映，以及饰演年轻好友的惠利、柳俊烈、高庚杓、朴宝剑、安宰弘、李东辉、柳惠英、李敏芝、崔盛元等。 演员们以 10 年前如出一辙的面貌再次聚首，横幅上写著「听见了。 回答了。 思念回应了」的标语，引人感动泪目。



同时释出的 15 秒预告片中，透露了双门洞家族团体拍摄的欢乐场景。 饰演「猎豹女士」的罗美兰不改幽默本色，笑著发出经典感叹：「聚在一起真他 X 的难啊！」尽管距离剧集完结已经过去了十年，但双门洞一家人依旧如故的重聚，更加激发了粉丝们的期待。



海报站位藏玄机？ 「德善」惠利两边是朴宝剑、高庚杓

这次公开的宣传海报中，演员站位也引发了关注：饰演女主角「德善」的惠利站在核心位置，两侧分别是剧中「老公」朴宝剑（饰 崔泽）和「大哥」高庚杓（饰 善宇）。

由於现实中，惠利与饰演「狗焕」柳俊烈的恋情近日刚告终，过程一波三折。 此前，柳俊烈透过公司表示，因为忙於拍摄新剧《田鼠》而未能参加MT，但后来调整行程、参加了部份拍摄，没有与惠利见面。



《请回答1988》10周年综艺确定将在 12 月 19 日（周五）晚通过tvN首播，让所有剧迷对这场史诗级的重聚期待不已！

