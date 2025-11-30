韓國演藝圈 3 喜臨門！T-ara 恩靜、尹正秀、朴真珠全都在 11/30 結婚！甜蜜細節一次看

女團 T-ara 成員出身的演員咸恩靜，綜藝人尹正秀，以及演員朴真珠今天都將與另一半步入禮堂，韓國演藝圈的結婚潮也掀起了熱烈討論。

30 日，【咸恩靜與金秉祐導演】將在蔚山市內某飯店舉行婚禮，他們僅邀請家人與親戚等親近的熟人，以非公開形式進行。

咸恩靜與年紀相差 8 歲的《全知讀者視角》金秉祐導演是在電影界熟人聚會中認識後發展為戀人。兩人一直默默培育愛情，並於上月 16 日公布結婚消息。當時咸恩靜表示：「將伴我一生的媽媽在 1 年前離開了我，之後我開始渴望像媽媽一樣明亮又溫暖的家庭。和比誰都更理解、尊重我，也在我辛苦時默默守在身邊的人一起迎接新的開始。請以愛應援我。我會努力、漂亮又好好地生活。」





所屬社方面表示：「咸恩靜演員將於 11 月中旬，與珍貴的緣分一同約定人生旅程。」並補充：「預備新郎是非演藝人士，婚禮將在雙方家族與親近熟人出席下，以安靜溫暖的氛圍非公開進行。」

兩人突然的結婚發布也引發了「婚前懷孕」傳聞，但據悉並非事實。咸恩靜在某 YouTube 節目中表示：「因為我的戲約排到明年，所以覺得今年一定得出嫁。我也已經是高齡產婦了。我想要孩子。」藉此駁斥謠言。



同日，53 歲的【尹正秀】也將與小 12 歲的戀人踏上婚禮進場曲，兩人將在首爾某飯店點亮喜燭。

尹正秀今年初與長期以熟人相識的 MBC 體育專門記者出身、現為彼拉提斯講師的元珍瑞發展成戀人。兩人於 8 月完成結婚登記，並透過 TV 朝鮮綜藝節目《朝鮮的愛情達人》公開婚禮準備的日常。



28 日，尹正秀透過 SNS 表示：「現在真的要（結婚）了。我遇見了珍貴的姻緣，看來真的要去了。雖然要做的事很多，也很有趣，但現在只覺得一定要做好。我會努力的，並對所有一切都心懷感謝。」

元珍瑞也於 29 日在 SNS 上說：「人生中曾經有很多次想著『我的人生真的會有結婚的瞬間嗎？』那個彷彿不會到來的日子，終於以如此巨大的悸動降臨了。準備期間，承蒙所有人毫不吝惜的幫助與真心祝福，讓我能一直當個幸福的準新娘。向每一位深深致謝。」

她還談到丈夫尹正秀：「遇見歐巴，是讓我覺得『怎麼會有這種人來到我人生中？』的程度，是我人生最大的奇蹟與祝福。帶我走進新人生的尹正秀，愛你、也非常感謝你，言語無法完全表達。」



【朴真珠】也於同日與非演藝圈男性在首爾某處締結百年佳約，她的婚禮將以非公開方式進行。

上月 20 日，所屬社表示：「朴真珠將於 11 月 30 日，與長期累積深厚信任的人，彼此約定共度人生。」並補充：「由於預備新郎是非演藝人士，婚禮將以安靜形式舉行，敬請諒解。」





所屬社還表示：「朴真珠婚後也會一如既往，以好作品與大家見面。」

朴真珠近期出演 KBS 音樂節目時，談及臨近婚禮的心境說：「忙得快瘋了，雖然覺得自己不該出現在這裡，但收到的祝福比想像中多很多，想表達感謝。」



