T-ara姐妹情不变！集体出席咸恩静婚礼，唯独昭妍「缺席原因」曝光

韩国女团T-ara的好感情再度被证明！成员们近期为成员咸恩静的婚礼再度合体，现场洋溢满满姐妹情。 不过，已和足球员赵有珉结婚、定居杜拜的昭妍因行程无法返韩，成了唯一缺席的成员。

造型师李恩雅在自己的SNS上公开现场照片，只见芝妍、孝敏、居丽等成员们围在新娘身边，笑得超开心，众人都俏皮地指著恩静，似乎在说「今天的女主角就是她！」画面十分温馨。 咸恩静则带著害羞又幸福的笑容，看得出来沉浸在甜蜜婚礼之中。



咸恩静於11月30日在首尔某饭店，与大她8岁的电影导演金炳佑完婚。 两人因电影界聚会认识，经过长时间交往，建立深厚信任后决定携手人生。 婚礼走温馨路线，只邀请家人及亲近友人，氛围温暖又低调。



当天的祝贺嘉宾阵容也很有看头——曾拍摄金炳佑导演代表作《恐怖直播》的男星河正宇亲自担任婚礼致词，而咸恩静更亲自演唱李仙姬经典名曲《遇见你之后》，为自己的婚礼献唱，现场感动满满。

咸恩静婚后仍不停工，将出演12月开播的MBC新日间剧《第一个男人》; 金炳佑导演则准备公开 Netflix原创新作《巨洪》（金多美 主演），夫妻俩都将在年底迎来全新作品。



