李俊昊化身「最慘英雄」！Netflix 新劇《現金英雄》26日全球上線

韓流男神李俊昊又有新作品啦！

Netflix 今日（1日）正式宣布全新影集《現金英雄》（《캐셔로》）將於本月26日全球同步上線，預告與主視覺也同時曝光，引發粉絲暴動。

《現金英雄》改編自同名熱門網漫，是一部主打「我的錢、我的力」的爆笑奇幻英雄劇。 故事描述一名看似普通的公務員，卻意外發現——手上握著多少錢，就能獲得相對等級的超能力！此設定兼具現實荒謬感與爆笑趣味，被韓網推稱「史上最可憐卻最現實的英雄」。公開的海報中李俊昊飾演的「常雄」望著手中逐漸灰飛煙滅的紙幣，神情嚴肅卻又不禁讓人會心一笑; 而預告更是笑點連發——女友「敏淑」（ 金慧峻飾）嚴正警告他不要再亂用能力，但他卻一次比一次更逼不得已，只能硬著頭皮上。



劇中還集結多位超能力角色，包括金炳哲、金香起等實力派演員同台飆戲; 李彩玟、姜漢娜則化身盯上超能力者的神祕兄妹，讓劇情增添更多懸疑與喜劇張力。

Netflix 相關人士也表示：「這將會是前所未見、超級『心酸又爆笑』的英雄故事，一定會讓觀眾非常有共鳴。」



《現金英雄》將於12月26日在 Netflix 正式上線，李俊昊粉絲們準備好追起來！

