【韓網熱門】韓娛圈最具代表性的「老顏」演員！網嘆：20歲之後一直都是同一張臉，怎麼不算是另一種「童顏」呢

有「童顏」自然就有「老顏」（顏值顯老）啊，這位就是韓娛圈最出名的「老顏」了，他就是金應洙。

至於能顯老到什麼地步呢？ 金應洙曾在《認識的哥哥》中自爆自己從中二時期就是這張臉，以至於老師們都無法對他說非敬語。 對比20代和30代的照片，嗯，確實沒什麼變化～



韓國網友評論：

1. 騙人

2. 就跟現在一樣啊，現在反而看起來比年紀還年輕吧ᄏᄏ

3. 你說這是他20代的時候？ 哈哈哈哈哈哈哈

4. 應洙老師現在 63 歲了，看起來就很符合年紀ᄏᄏ

5. 20多歲的爸爸欸...

6. 真的太太看起來像女兒，一個像大學生女兒、一個像四十大幾歲的爸

7. 完全沒老啊.. 都一樣

8. 20歲之後一直都是同一張臉，怎麼不算是另一種「童顏」呢

9. 原來不是誇張啊，怎麼那時候皺紋那麼多？？ …

10. 我還想說一定是綜藝誇張ᄏᄏᄏᄏ，結果 20 多歲的照片太驚人了ᄏᄏᄏ

11. 看30代照片像過了5年，但現實是過了10年，所以算賺吧...

12. 是因為太瘦嗎ᅮᅮ臉上太沒有肉反而吃虧

13. 真的... 那時候也太老成了

14. 歲月來了都不躲一下的嗎...

15. 20多歲時跟太太像父女

16. 哈哈哈哈哈哈哈哈，一輩子同一張臉...

17. 這種程度的「老相」應該很辛苦吧.....

18. 現實遇到一定以為至少多說20歲

19. 啊... 如果國二時就那樣，難怪便利商店堅持要查證件...

20. 有些有小一孫子的爺爺外表看起來也只是老大叔而已

原文：https://theqoo.net/square/4008499713

