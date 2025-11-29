2025 MAMA頒獎典禮首日登場，向香港火災罹難者致哀！Rosé〈APT.〉、ENHYPEN奪大賞

K-Pop年度盛事「2025 MAMA AWARDS」 於 28 日在香港啟德體育場揭開序幕，典禮開場氣氛莊嚴肅穆——主辦方與全場藝人、觀眾共同向巨集福苑火災的百餘名罹難者致哀。

首日共頒出四項大賞之中的兩項「年度歌曲」 與 「年度粉絲之選」，分別由 BLACKPINK Rosé與 Bruno Mars 合作的〈APT.〉以及 ENHYPEN 奪下。

典禮以哀悼開場，眾星穿黑服戴悼念絲帶、取消華麗特效

首日主持人朴寶劍以全黑正裝登台，宣布全場默哀。 他表示：「向在火災中失去寶貴生命與摯愛家人的所有人致以最深切慰問。 所有藝人和工作人員都懷著沉重的心情和責任感，為本次頒獎典禮做準備。 希望透過音樂和舞台帶來治癒、希望與力量，哪怕只有一點。 我們希望向世界傳遞『支持香港』的訊息，以便我們能夠銘記這段痛苦，並給予真摯的慰藉。」



主辦方 CJ ENM 事前已宣布，雖典禮照常舉行，但要求表演嘉賓和頒獎嘉賓在演出前後保持冷靜沉穩的態度、避免煽動觀眾反應，並捐款援助受災者。

因此，多組藝人以黑色、灰色等無彩色造型現身，包含頒獎嘉賓在內均佩戴黑色追悼絲帶，舞台特效亦大幅縮減。 「火焰」字眼相關的歌詞皆臨時更改，如MEOVV將歌名〈Burning Up〉改為〈Turn It Up〉，並將「Got me burning」改為「Got me turning」。 BABYMONSTER則將歌曲〈WE GO UP〉中的歌詞「Burn it up」改為「Going up」。頒獎嘉賓由朱智勛、NCT WISH SION、ZEROBASEONE成訓、李濬榮、朴炯植、全余贇、李浚赫、安恩真、曹瀚結、盧允瑞等擔任，原定的頒獎嘉賓楊紫瓊因事故影響缺席。



Rosé × Bruno Mars〈APT.〉 奪「年度歌曲」，ENHYPEN感動落淚拿下「年度粉絲之選」

未能出席的 Rosé 透過影片致詞：「衷心感謝一年來支持我的所有粉絲，也感謝所有參與製作的工作人員和作曲家們。 能夠獲得這個獎，我感到非常幸福，以後也會繼續帶來更好的音樂。」她更向 Bruno Mars 調皮喊話：「Bruno，我們得了年度歌曲囉！」



ENHYPEN全員一度哽咽落淚。 禎元說：「出道以來第一次如此渴望獎項，能得到它真的難以言喻。 真的很感謝ENGENE，會讓『ENGENE』這個名字成為值得驕傲的存在。」隨後提到HYBE代表房時爀及所屬廠牌及，說道：「感謝你們沒有把我們當作商品看待，而是尊重每一位成員，並引導我們走上成為好人的正確道路。」

成訓說：「看到禎元哭，我也跟著哭了，但我忍住了。 再兩天就是我們五週年，這是ENGENE給我們的五周年禮物。 以後也會繼續努力，一直很愛ENGENE。」

善禹則流下止不住的眼淚：「我從未想過自己會獲獎。 聽到我的名字後，激動得淚流不止。 我不知自己是否配得上這個位置，也想起一直以來全力奔跑的瞬間。 這簡直是夢想成真，能夠站在這裡，我感到無比感恩。」



首日完整得獎名單（Chapter 1）

◆ 大賞

年度歌曲（Visa Song of the Year）：Rosé × Bruno Mars〈APT.〉

年度粉絲之選（Visa Fan's Choice of the Year）：ENHYPEN

◆ Inspiring Achievement：Super Junior



◆ Favorite Male Group：BOYNEXTDOOR



◆ Favorite Female Group：IVE

◆ Global Trend Song：IVE〈REBEL HEART〉

◆ Favorite Global Performer：IVE



◆ Best New Artist：CORTIS、Hearts2Hearts





◆ TELASA Favorite Global Artist：ENHYPEN

◆ Fans' Choice 男子 TOP 10

ENHYPEN、RIIZE、Stray Kids、ZEROBASEONE、伯賢、SEVENTEEN、JIN、G-DRAGON、J-HOPE、NCT DREAM



◆ Fans' Choice 女子 TOP 10

BABYMONSTER、Hearts2Hearts、aespa、i-dle、IRENE、IU、ILLIT、ITZY、LE SSERAFIM、TWICE



第二日登場陣容曝光

典禮將於 29 日在同一場地進行第二日活動，由金憓秀擔任主持人。 登場藝人包括 aespa、ALLDAY PROJECT、CORTIS、G-DRAGON、IDID、izna、JO1、KickFlip、KYOKA、RIIZE、Stray Kids、TOMORROW X TOGETHER（TXT）、ZEROBASEONE等人氣明星將帶來精彩舞台。

