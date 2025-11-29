【2025 MAMA AWARDS】完整獲獎名單：G-Dragon、Stray Kids 奪年度大賞，aespa橫掃三冠王！影帝周潤發落淚祈願逝者安息

年度音樂盛事「2025 MAMA AWARDS」第二日頒獎典禮於 29 日晚在香港啟德體育園舉行，G-Dragon和Stray Kids榮獲第二章大賞「年度藝人」和「年度專輯」，加上第一章的Rosé和Enhypen，共有四位藝人（組合）摘得大賞桂冠。

影帝周潤發驚喜現身 落淚追悼哀悼

受到宏福苑火災慘劇影響，主辦方 CJ ENM 取消了紅毯環節，並在哀悼與追思的沉重氣氛中，將頒獎典禮規模縮減。 第二日的主持人金憓秀以及頒獎嘉賓均以黑色套裝或配戴黑色絲帶亮相，向逝者致哀。 典禮開場，金憓秀沉重地表示：「向所有因突如其來的事故而遭受巨大傷害，失去摯愛的人們，致以最真摯的慰問。 衷心期盼奇蹟仍會降臨。」



原本傳出因火災事件可能缺席的香港影帝周潤發，最終仍依原定計劃出席擔任頒獎嘉賓。 在頒發最高榮譽前，他主動提議全場起立為罹難者默哀，並哽咽落淚地說：「我謹向在火災中失去家人和朋友的人們致以真誠的慰問。」之後，整個體育場燈光熄滅，陷入一片哀悼之中。此外，歌手申昇勳、演員李到晛、惠利、安孝燮、趙雅頓、車珠英、任時完、李洙赫、高允貞、李光洙、辛叡恩、魯常泫、曺柔理等也作為頒獎嘉賓出席。





G-Dragon 獲年度藝人、Stray Kids 奪年度專輯

當晚的最高榮譽「年度藝人（Artist of the Year）」由天團 BIGBANG 隊長 G-Dragon（GD）奪得，他同時拿下「最佳男藝人」、「最佳舞蹈表演男歌手」共三項大獎。 GD 驚喜地從偶像周潤發手中接過獎盃，表示這是「無上榮光」。 他對粉絲 VIP 表達感謝，坦言當下的心情既開心又悲傷、十分復雜，並預告：「明年我們團體就 20 週年了，我會帶著我的朋友來一起來開派對，這樣孤單就不會了。 明年見！」



另一項大獎「年度專輯（Album of the Year）」則由人氣男團 Stray Kids的專輯[KARMA] 獲得。 成員們激動地流下眼淚，表示能在練習生時期就夢想站上的 MAMA 舞台獲得大獎，感到難以置信。 隊長方燦哽咽地說：「雖然經歷了很多事情，但成員們互相安慰、理解，能將我們熱愛的音樂傳遞給全世界，非常幸福。」



aespa橫掃三冠王，BABYMONSTER化身「真人版HUNTR/X」

女團 aespa 則以亮眼成績橫掃「最佳編舞」、「最佳舞蹈表演女團」和「最佳女團」成為三冠王。 她們在致詞時也向香港火災的受難者表達哀悼，並感謝MY（官方粉絲名）成為她們的動力。



Netflix 動畫電影《K-Pop獵魔女團》獲得了「年度音樂夢想家（Music Visionary of the Year）」獎，其 OST 之一《GOLDEN》獲得了「最佳OST」獎。 BABYMONSTER成員Ahyeon（鄭雅賢）、Rora、Pharita分別飾演魯米（Rumi）、佐依（Zoey）和米拉（Mira），帶來虛擬女團HUNTR/X的真人舞台表演，短短數小時已突破150萬觀看次數，實力及人氣超群。



以下為2025 MAMA AWARDS完整獲獎名單。

【第二章】

◆ 大賞

年度藝人 （Artist of the Year）： G-Dragon

年度專輯 （Album of the Year）： Stray Kids[KARMA]

最佳女團 （Best Female Group）： aespa

最佳男藝人 （Best Male Artist）： G-Dragon

最佳舞蹈表演女團： aespa

最佳舞蹈表演男歌手： G-Dragon

最佳編舞： aespa〈Whiplash〉

最佳 OST：《K-Pop 獵魔女團》OST〈GOLDEN〉by HUNTR/X

年度音樂夢想家（Music Visionary of the Year）：《K-Pop獵魔女團》

WORLDWIDE KCONers' CHOICE：ZEROBASEONE



最佳突破藝人（Breakthrough Artist）：ALLDAY PROJECT



最受喜愛亞洲藝人（Favorite Asian Artist）：JO1



Olive Young K-Beauty Artist：Hearts2Hearts



最佳舞台藝人（Super Stage Artist）：TOMORROW X TOGETHER



最受喜愛崛起藝人（Favorite Rising Artist）：izna



【第一章】

◆ 大賞

年度歌曲（Visa Song of the Year）：Rosé × Bruno Mars〈APT.〉

年度粉絲之選（Visa Fan's Choice of the Year）：ENHYPEN

啟發成就獎（Inspiring Achievement）：Super Junior

最受喜愛男團（Favorite Male Group）：BOYNEXTDOOR

最受喜愛女團（Favorite Female Group）：IVE

全球流行歌曲（Global Trend Song）：IVE〈REBEL HEART〉

全球最愛表演者（Favorite Global Performer）：IVE

最佳新人（Best New Artist）：CORTIS、Hearts2Hearts

TELASA全球最愛藝人（TELASA Favorite Global Artist）：ENHYPEN

◆ Fans' Choice 男子 TOP 10

ENHYPEN、RIIZE、Stray Kids、ZEROBASEONE、伯賢、SEVENTEEN、JIN、G-DRAGON、J-HOPE、NCT DREAM

◆ Fans' Choice 女子 TOP 10

BABYMONSTER、Hearts2Hearts、aespa、i-dle、IRENE、IU、ILLIT、ITZY、LE SSERAFIM、TWICE

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞