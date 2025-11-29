2025 MAMA颁奖典礼首日登场，向香港火灾罹难者致哀！Rosé〈APT.〉、ENHYPEN夺大赏

K-Pop年度盛事「2025 MAMA AWARDS」 於 28 日在香港启德体育场揭开序幕，典礼开场气氛庄严肃穆——主办方与全场艺人、观众共同向巨集福苑火灾的百余名罹难者致哀。

首日共颁出四项大赏之中的两项「年度歌曲」 与 「年度粉丝之选」，分别由 BLACKPINK Rosé与 Bruno Mars 合作的〈APT.〉以及 ENHYPEN 夺下。

典礼以哀悼开场，众星穿黑服戴悼念丝带、取消华丽特效

首日主持人朴宝剑以全黑正装登台，宣布全场默哀。 他表示：「向在火灾中失去宝贵生命与挚爱家人的所有人致以最深切慰问。 所有艺人和工作人员都怀著沉重的心情和责任感，为本次颁奖典礼做准备。 希望透过音乐和舞台带来治愈、希望与力量，哪怕只有一点。 我们希望向世界传递『支持香港』的讯息，以便我们能够铭记这段痛苦，并给予真挚的慰藉。」



主办方 CJ ENM 事前已宣布，虽典礼照常举行，但要求表演嘉宾和颁奖嘉宾在演出前后保持冷静沉稳的态度、避免煽动观众反应，并捐款援助受灾者。

因此，多组艺人以黑色、灰色等无彩色造型现身，包含颁奖嘉宾在内均佩戴黑色追悼丝带，舞台特效亦大幅缩减。 「火焰」字眼相关的歌词皆临时更改，如MEOVV将歌名〈Burning Up〉改为〈Turn It Up〉，并将「Got me burning」改为「Got me turning」。 BABYMONSTER则将歌曲〈WE GO UP〉中的歌词「Burn it up」改为「Going up」。颁奖嘉宾由朱智勋、NCT WISH SION、ZEROBASEONE成训、李浚荣、朴炯植、全余贇、李浚赫、安恩真、曹瀚结、卢允瑞等担任，原定的颁奖嘉宾杨紫琼因事故影响缺席。



Rosé × Bruno Mars〈APT.〉 夺「年度歌曲」，ENHYPEN感动落泪拿下「年度粉丝之选」

未能出席的 Rosé 透过影片致词：「衷心感谢一年来支持我的所有粉丝，也感谢所有参与制作的工作人员和作曲家们。 能够获得这个奖，我感到非常幸福，以后也会继续带来更好的音乐。」她更向 Bruno Mars 调皮喊话：「Bruno，我们得了年度歌曲罗！」



ENHYPEN全员一度哽咽落泪。 祯元说：「出道以来第一次如此渴望奖项，能得到它真的难以言喻。 真的很感谢ENGENE，会让『ENGENE』这个名字成为值得骄傲的存在。」随后提到HYBE代表房时爀及所属厂牌及，说道：「感谢你们没有把我们当作商品看待，而是尊重每一位成员，并引导我们走上成为好人的正确道路。」

成训说：「看到祯元哭，我也跟著哭了，但我忍住了。 再两天就是我们五周年，这是ENGENE给我们的五周年礼物。 以后也会继续努力，一直很爱ENGENE。」

善禹则流下止不住的眼泪：「我从未想过自己会获奖。 听到我的名字后，激动得泪流不止。 我不知自己是否配得上这个位置，也想起一直以来全力奔跑的瞬间。 这简直是梦想成真，能够站在这里，我感到无比感恩。」



首日完整得奖名单（Chapter 1）

◆ 大赏

年度歌曲（Visa Song of the Year）：Rosé × Bruno Mars〈APT.〉

年度粉丝之选（Visa Fan's Choice of the Year）：ENHYPEN

◆ Inspiring Achievement：Super Junior



◆ Favorite Male Group：BOYNEXTDOOR



◆ Favorite Female Group：IVE

◆ Global Trend Song：IVE〈REBEL HEART〉

◆ Favorite Global Performer：IVE



◆ Best New Artist：CORTIS、Hearts2Hearts





◆ TELASA Favorite Global Artist：ENHYPEN

◆ Fans' Choice 男子 TOP 10

ENHYPEN、RIIZE、Stray Kids、ZEROBASEONE、伯贤、SEVENTEEN、JIN、G-DRAGON、J-HOPE、NCT DREAM



◆ Fans' Choice 女子 TOP 10

BABYMONSTER、Hearts2Hearts、aespa、i-dle、IRENE、IU、ILLIT、ITZY、LE SSERAFIM、TWICE



第二日登场阵容曝光

典礼将於 29 日在同一场地进行第二日活动，由金憓秀担任主持人。 登场艺人包括 aespa、ALLDAY PROJECT、CORTIS、G-DRAGON、IDID、izna、JO1、KickFlip、KYOKA、RIIZE、Stray Kids、TOMORROW X TOGETHER（TXT）、ZEROBASEONE等人气明星将带来精彩舞台。

