G-Dragon 給【2025 MAMA】官方 IG 親自留下倒讚！身為「四冠王」也難掩遺憾心情

人氣歌手 G-Dragon 對於【2025 MAMA AWARDS】演出的相關負面評價，間接地表達了真實心境。

當天他以今年 2 月發行的《Übermensch》收錄曲〈Drama〉，以及人氣歌曲〈Heartbreaker〉、〈無題〉登場演出。但疑似因設備出問題，連帶表演過程也相當不順利，舞台上儘管大部分表演以 AR 方式搭配進行，G-Dragon 仍在高音部分無法順利消化，偶爾呈現出不穩定的模樣，讓粉絲們感到憂心。

他在 MAMA AWARDS 官方 IG 上傳自己的貼文下方留了一個「大拇指向下」，也就是倒讚的表情符號。對此，粉絲們推測，他似乎是表達對此次舞台的遺憾心情。



此外，G-Dragon 在【2025 MAMA AWARDS】上獲得了大獎「年度藝人獎」、「最佳男藝人」、「最佳舞蹈表演solo男歌手」、 「Fans' Choice 男子 TOP10」等獎項，獲得「四冠王」的榮耀。



而他也在頒獎典禮前，為香港火災捐款 100 萬港幣（約 2 億韓元 or 台幣 391 萬元），表達哀悼之意。

Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞