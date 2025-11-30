周潤發如期登上【2025 MAMA】舞台，請求一同追悼：「希望大家站起來，為香港居民送上衷心的祝福」

人氣香港演員周潤發為了頒發【2025 MAMA AWARDS】的大賞而登上舞台，引發網上熱烈關注。

29日下午於香港啟德體育館舉行了【2025 MAMA AWARDS】第二章（Chapter 2），第二晚由演員金憓秀擔任主持。



當天作為大賞——「年度藝人（Artist of the Year）」的頒獎人，周潤發走上舞台。周潤發表示：「在頒獎之前，我有一個小小的請求。希望大家站起來，為香港居民送上衷心的祝福。」以廣東話、中文、英文等3種語言，邀請全場的觀眾一起為香港祈福。



期間他語帶哽咽，並接著說：「我想由衷地傳達慰問之意，慰問那些失去至親家人、以及失去朋友的所有人。」話音落下，場內立刻熄燈，包括周潤發在內的所有觀眾皆起立默哀，一同參與追悼。



周潤發說：「感謝『2025 MAMA』給予這樣的安慰與援助之手。」接著立刻用韓語說：「沒有時間了，快點快點。」以幽默方式介紹入圍的候補者們。





最終，周潤發把「年度藝人」頒給了 G-Dragon，當晚他同時拿下「最佳男藝人」、「最佳舞蹈表演男歌手」共三項大獎。 GD 驚喜地從偶像周潤發手中接過獎盃，表示這是無上的光榮。（相關報導：【2025 MAMA AWARDS】完整獲獎名單：G-Dragon、Stray Kids 奪年度大賞，aespa橫掃三冠王！影帝周潤發落淚祈願逝者安息）



