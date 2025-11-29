「想做的只有作品」李順載生前逐漸失明也沒有放棄對演戲的熱情：讓代表和經紀人讀劇本、他再背起來！

MBC在昨晚（28日）播出的國民演員李順載追悼紀錄片中，公開已故演員李順載在與病魔作鬥爭的過程中也沒有放棄對演戲的熱情。

MBC相關人士表示：「今年年初得到李順載的許可，開始製作整理他演技人生的紀錄片。但是因爲李順載的病情急劇惡化，紀錄片製作被中斷，原本為了獻禮而製作的紀錄片，則在他長眠的3日後，以追悼紀錄片的形式與觀眾見面。」

當天的節目中，公開李順載今年5月在病床上與經紀公司李代表對話的樣子。李代表問他：「老師有什麼想做的嗎？」李順載表示想做的只有作品，李代表：「老師恢復身體後慢慢準備就可以了。」



根據李代表透露，去年拍攝獲得KBS演技大賞的電視劇《狗之聲》時，李順載已經處於失明前的狀態。李順載說：「去年10月拍攝結束後上來就看不到了，去醫院一看，說（左眼）看不見了。」

李代表在旁邊說：「左眼看不見，右眼也不是100%都能看見，但是和之前一樣進行演技訓練。他說看不見更需要進行演技訓練，讓我或經紀人大聲讀（劇本），說要把讀的內容背誦下來，這句話最讓我心痛。」



而演員後輩們也出演節目，向故人致以最後的問候。白一燮說：「哥，等你去那邊的時候，如果還有演戲的機會，就不要接太多了，要減到一半，也要考慮身體健康，吳鉉京和南一祐哥都在，大家聚在一起打花牌，幸福地生活吧。」擔任旁白的李瑞鎮哽咽地說：「老師，這次旅行沒能一起進行，很抱歉。」

