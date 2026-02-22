「電視購物女王」安善英驚曝「時薪1500 萬」！網罕見力挺天價酬勞：比網美業配划算！

韓國演員安善英在電視購物領域耕耘20餘年，被韓媒譽為「電視購物1號藝人」，很多人也對她的收入規模感到好奇。 幾年前她曾親自公開時薪數字，近日再次在韓網引發熱議。

安善英出道 26 年，從薪水微薄的搞笑藝人起家，一路打拼到「百億建物主」，卻在2023年宣佈為了兒子的夢想，決定放下韓國如日中天的事業移民加拿大，傳奇經歷令人讚嘆。

時薪 1500 萬韓元！曾創 1 小時 28 億銷售神話

面對製作組詢問「到底賺了多少」時，安善英大方透露：「現在反正不接直播了，沒關係。」她坦言藝人上購物台的酬勞按等級劃分，而她憑藉20多年電視節目經驗，屬於薪酬較高的一級：「以 60 分鐘為基準，我的出演費是 1500 萬韓元。」



身為 MBC 2000年公募搞笑藝人出身，安善英轉戰購物頻道後成績斐然，職涯累計銷售額高達 1 兆韓元。 她自豪表示：「我合作過的品牌中有 4 家已上市，曾創下 1 小時賣出 28 億韓元的紀錄。」

從 200 萬「會錢」到自蓋大樓：自詡最拼命的「生存型藝人」

回憶起白手起家的打拼史，安善英感性表示：「當初帶著媽媽的 200 萬韓元來首爾闖蕩，每個月跑 20 到 30 場直播，用這些錢蓋了一棟轉播中心，成了建物主。 我雖然不是什麼大劇的女主角，但就像堆疊小石頭一樣，一步步走到了現在。」



網友力挺：這本事值這個價！比網美業配更划算

針對天價時薪，韓國網友一面倒給予支持，認為這才是專業的價值：「這真的要口才好，準備工作多到爆，不是誰都能做的」、「她推銷起來像家裡失火，咻一下就把東西掃光了！」、「業務職本來就是看業績拿錢，拿這酬勞理所當然。」 更有業內人士爆料：5 年前百萬訂閱美妝網紅一支業配影片就要 5,000 萬到 1 億韓元，安善英這價格對比破億業績，簡直超划算！

為兒引退！伴「冰球天才兒」赴加深造

然而，在事業巔峰期，安善英卻做出了大膽決定。 她在 YouTube 頻道證實將移居加拿大，原因是 10 歲的兒子展現出過人的冰球天賦。 雖然暫停直播，但她強調事業仍將線上運營，且為了照顧年邁母親，每個月仍會往返首爾與加拿大。

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞