【K社韓國小百科】韓國治酒駕祭重拳！5年內再犯即「沒收車輛」、強制加裝「酒精鎖」，代檢、拒檢者均須受罰

韓國酒駕再犯率近十年始終盤旋在 40% 以上的高位，去年更發生多起日籍、加拿大籍遊客慘死異國的交通悲劇。 對此，韓國司法機關祭出前所未有的強硬對策：凡 5 年內有酒駕前科者，再犯將直接「沒收車輛」; 針對酒駕累犯推行強制加裝「酒精鎖」的條件式駕照制度，並將自今年 10 月起全面上路。

司法震撼彈：5 年內再犯即「車輛歸公」

去年12月23日，韓國大檢察廳宣佈制定並開始施行「根除酒駕綜合對策」，針對 5 年內有酒駕前科、且再次酒駕時血液酒精濃度達 0.2% 以上者，以及正在接受酒駕審判或處於緩刑期間（刑期結束後 3 年內）再次酒駕者，其車輛將被列為扣押及沒收對象。



這項措施比現有規定更為嚴厲。 據統計，自 2023 年 7 月推動相關對策以來，截至去年11月底，韓國已有 349 輛 私家車因此被法院沒收，本次新政策旨在進一步擴大車輛沒收對象。

大檢察廳說明，雖然過去 10 年嚴厲取締使酒駕人數從2015 年的 24 萬 3100 人減少至 2024 年的 11 萬 7091 人（減幅52.9%），但酒駕再犯率卻幾乎毫無變動，2024年（43.84%）與 2015 年（44.42%）相比幾乎持平。



累犯強制安裝「酒精鎖」，藥駕處罰同步升級

在加重懲罰的同時，韓國也將增加預防措施：從今年10月起，針對酒駕累犯實施「條件式駕照制度」。受限者在駕照吊銷期滿、重新考照後，必須在車內強制安裝「防酒駕裝置（酒精鎖）」至少 2 年。 駕駛發動引擎前須對儀器吹氣，若偵測到酒精反應，車輛將無法啟動。



針對安裝費高昂（約 300 萬韓元）之疑慮，警方將提供租賃方案。 若發現「代吹氣」等舞弊行為，駕駛者與代測者雙方均將面臨嚴厲處罰。

同時，有鑑於異丙酚（牛奶針）、佐沛眠（安眠藥）等藥駕事故激增，今年 4 月起也將對藥後駕駛實施更嚴厲罰則，處罰標準提升至 5 年以下有期徒刑(提高2年）或 2,000 千萬韓元以下罰金（提高1,000千萬），駕駛者若拒絕接受藥物檢測，同樣會受到處罰。

觀察站：量刑上限雖高，實際執行卻「雷聲大雨點小」？

雖然司法行政手段趨嚴，但民間仍有聲音指出，量刑標準並非唯一重點，「執行面的寬鬆」才是問題核心。 以旨在加強酒駕罰則的《尹昌浩法》為例，雖規定酒駕致死最高可判處終身監禁，但實際判例最高僅達 8 年。 這種法規與判決間的鴻溝，導致潛在酒駕者存有僥倖心理。 本次「沒收車輛」與「酒精鎖」制度能否成功遏止再犯，仍有待實務判決的檢驗。

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞