「在生前允許下製作」MBC 電視台今天將播出紀念「國民演員」已故 李順載 追悼的特輯紀錄片

作為韓國「國民演員」以及「時代的長輩」的已故資深演員李順載，MBC 電視台將播出紀念他的追悼特輯紀錄片《演員李順載，受您很多照顧了》將於今晚 20 點 40 分播出。

此前，MBC 曾在今年初獲得李順載演員的允許，著手製作整理其演技人生的紀錄片。然而，由於李順載演員的病勢急遽惡化，紀錄片製作因此中斷，最終原本為了獻禮而製作的紀錄片，則在他永眠 3 日後以追悼紀錄片的形式與觀眾見面。



已故李順載演員以話劇出道，過去 70 餘年間燃燒了誰也無法比擬的驚人演技魂。他留下的作品光是電視劇就有 175 部、電影 150 部、話劇 100 餘部。然而在 70 年的演技人生中，他所獲得的演技大獎只有一個。為了拿到大獎（大賞）而展開的激烈練習逸事，展現了他對演技有多麼真心；而在去年拍攝獲得演技大賞的那部劇時，他的病情已十分明顯，雙眼皆處於幾近失明的狀態。

PS：【2024 KBS演技大賞】李順載90歲成歷代最高齡大賞得主，《熨斗家族》包攬多項大獎！完整獲獎名單公開



在當天播出的 MBC 追悼特輯紀錄片《演員李順載，受您很多照顧了》中，將介紹這位「現役最高齡演員」在失去視力的情況下，仍為了不停止演戲而隱瞞病情、全力投入練習的令人落淚故事。此外，自去年起在病床上持續與病魔抗爭的已故李順載演員的最後模樣，也將首次公開，引發關注。李順載演員即使身穿病患服，依舊每天談論著演技與作品，始終沒有放棄總有一天能再次站上舞台的希望。他在病床上面向鏡頭所說出的最後願望究竟是什麼呢？



另外，《演員李順載，受您很多照顧了》的旁白由演員李瑞鎮擔任。他曾在電視劇《李祘》、綜藝《花漾爺爺》中與已故李順載演員結下深厚情誼，甚至說過「如果能再投胎，我想成為老師的兒子」來表達對李順載的尊敬。據悉，他在錄音時說道：「有一句一定想傳達給老師的話」，並真心地傳遞了這句話，讓在場的製作團隊都忍不住拭淚。透過節目公開的李瑞鎮那句哀切話語，似乎將成為送別這位時代長者的後輩們心意的象徵訊息。



