【2024 KBS演技大賞】李順載90歲成曆代最高齡大賞得主，《熨斗家族》包攬多項大獎！完整獲獎名單公開

2024 KBS演技大賞頒獎禮因濟州航空客機事故以先錄後播形式於昨晚公開，演員李順載榮獲KBS演技大賞，成為KBS歷史上最高齡的大賞得主。《熨斗家族》《美女與純情男》《狗之聲》《幸運的我們》等作品及演員獲得多個獎項。

以下為2024 KBS演技大賞完整獲獎名單：

▼青少年演技賞：《美女與純情男》文成賢、李雪娥



▼新人獎：《抓住你的衣領》徐范俊，《結婚吧笨蛋啊！》朴相南，《幻像戀歌》洪藝智，《美女與純情男》韓秀娥



▼Drama Special獎：《史官在討論》南多凜，《因為腳底很熱》吳藝珠



▼編劇獎：《熨斗家族》徐淑香



▼配角獎：《狗之聲》金容建，《熨斗家族》崔泰俊，《美女與純情男》尹宥善



▼優秀賞（日日劇）：《結婚吧笨蛋啊！》朴荷娜，《幸運的我們》咸恩晶，《無血無淚》吳昶錫，《幸運的我們》白成鉉



▼人氣賞：《隨意愛我吧》金明洙，《熨斗家族》琴世祿



▼最佳CP獎：《幸運的我們》白成鉉&咸恩晶（第一組）



《美女與純情男》智鉉寓&林秀香（第二組）



《熨斗家族》金正賢&琴世祿（第三組）



《熨斗家族》朴志暎&申鉉濬&金惠恩（第四組）



《狗之聲》李順載&妍雨（第五組）



▼優秀賞（長篇電視劇）：《熨斗家族》申鉉濬、琴世祿



▼優秀賞（迷你劇）：《狗之聲》妍雨，《Face Me》韓智賢，《幻像戀歌》朴志訓



▼最優秀演技獎：《美女與純情男》智鉉寓、林秀香，《熨斗家族》金正賢、朴志暎



▼大賞：李順載

李順載在領獎時說道：「活得久了，就會迎來這樣的日子。 一直想著『機會總有一天會來的』，因此時刻做好準備，今天終於得到了這個美麗而珍貴的獎項。」他表示演技應該無關年齡：「（美國奧斯卡獎）即使60歲了，只要表現出色也會頒獎，而且不是功勞獎。 演技應該只根據演技來評價，而不是靠人氣或其他條件。」





1934年出生的李順載是韓國目前仍在活動的最高齡演員之一，不僅活躍於電視劇領域，也常登上戲劇舞台。 然而，他曾因健康問題在去年10月取消了一場正在演出的戲劇，並宣佈休息三個月。

在這次頒獎典禮上，李順載重新出現在公眾面前，後輩演員的攙扶下登上舞台。當被宣佈為大賞得主時，他高舉雙手，展現了激動的喜悅。



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