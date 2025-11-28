「在生前允许下制作」MBC 电视台今天将播出纪念「国民演员」已故 李顺载 追悼的特辑纪录片

作为韩国「国民演员」以及「时代的长辈」的已故资深演员李顺载，MBC 电视台将播出纪念他的追悼特辑纪录片《演员李顺载，受您很多照顾了》将於今晚 20 点 40 分播出。

此前，MBC 曾在今年初获得李顺载演员的允许，著手制作整理其演技人生的纪录片。然而，由於李顺载演员的病势急遽恶化，纪录片制作因此中断，最终原本为了献礼而制作的纪录片，则在他永眠 3 日后以追悼纪录片的形式与观众见面。



已故李顺载演员以话剧出道，过去 70 余年间燃烧了谁也无法比拟的惊人演技魂。他留下的作品光是电视剧就有 175 部、电影 150 部、话剧 100 余部。然而在 70 年的演技人生中，他所获得的演技大奖只有一个。为了拿到大奖（大赏）而展开的激烈练习逸事，展现了他对演技有多么真心；而在去年拍摄获得演技大赏的那部剧时，他的病情已十分明显，双眼皆处於几近失明的状态。

PS：【2024 KBS演技大赏】李顺载90岁成历代最高龄大赏得主，《熨斗家族》包揽多项大奖！完整获奖名单公开



在当天播出的 MBC 追悼特辑纪录片《演员李顺载，受您很多照顾了》中，将介绍这位「现役最高龄演员」在失去视力的情况下，仍为了不停止演戏而隐瞒病情、全力投入练习的令人落泪故事。此外，自去年起在病床上持续与病魔抗争的已故李顺载演员的最后模样，也将首次公开，引发关注。李顺载演员即使身穿病患服，依旧每天谈论著演技与作品，始终没有放弃总有一天能再次站上舞台的希望。他在病床上面向镜头所说出的最后愿望究竟是什么呢？



另外，《演员李顺载，受您很多照顾了》的旁白由演员李瑞镇担任。他曾在电视剧《李祘》、综艺《花漾爷爷》中与已故李顺载演员结下深厚情谊，甚至说过「如果能再投胎，我想成为老师的儿子」来表达对李顺载的尊敬。据悉，他在录音时说道：「有一句一定想传达给老师的话」，并真心地传递了这句话，让在场的制作团队都忍不住拭泪。透过节目公开的李瑞镇那句哀切话语，似乎将成为送别这位时代长者的后辈们心意的象徵讯息。



Mico@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻