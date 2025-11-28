【官方聲明】《2025 MAMA AWARDS》取消紅毯其餘照舊，「支持香港」為市民打氣

香港大埔「宏福苑」社區近日發生大火，死傷人數仍不斷攀升。考慮到災情嚴重，原定於28、29日在香港啟德體育場舉行的韓國大型頒獎典禮《2025 MAMA Awards》，也進入緊急狀態商討對策，昨（27）日晚間發出聲明，確定音樂活動及現場直播照舊，取消紅毯活動。

「我們對這場火災感到傷痛，並向所有受火災影響的市民及失去親人的家庭致以最深切慰問。

2025 MAMA AWARDS 結合了無數藝人、工作人員和粉絲長時間的投人與付出。我們相信音樂擁有治癒和團結的力量，可以在這個困難的時刻，為大家帶來慰問與支持。我們會小心調節製作，希望為觀眾帶來精心演出，同時能為大家帶來關懷和力量。

為表哀悼，我們將於活動上舉行默哀儀式，並作出捐款支持受影響家庭。2025 MAMA AWARDS 將以「支持香港」作為活動主調，為香港提供正能量。

我們相信音樂能凝聚人心，為市民打氣，給予勇氣，攜手前行。

我們心繫香港，讓我們一起走過這個傷痛時刻。」

以上為主辦單位官方說明。而除了‎楊紫瓊及周潤發‎外，香港本土男團MIRROR也確定缺席典禮，以悼念罹難者。

