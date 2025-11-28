香港宏福苑火灾震动国际，韩四大娱乐公司及多名韩星集体捐款伸援手

香港大埔宏福苑26日发生严重火灾，造成近百人罹难、数十人受伤，仍有多人失踪。 灾情牵动国际关注，韩国娱乐界多家经纪公司与艺人相机捐款，支援救灾与受灾家属。

SM娱乐昨日宣布，向香港红十字会捐赠 100 万港元，用於救援行动与灾后安置。旗下团体 Super Junior、aespa、RIIZE和威神V（WayV）亦先后捐出100万、50万与25万港元，衷心祈愿平安。



YG娱乐和JYP娱乐则於28日透过官方微博宣布，为救灾与重建工作捐出100万及200万港元，并向勇敢投入救援的工作人员致敬。



HYBE Music Group APAC 旗下 BigHit Music、Belift Lab、Source Music、Pledis Entertainment、KOZ Entertainment、ADOR 六家厂牌，也於28日透过韩国「希望之桥全国灾害救护协会」捐出 5 亿韩元（约265万港元），将与香港非营利组织合作，协助罹难者家属。HYBE Music Group APAC代表柳东柱表示，对所有受害者深表哀悼，希望能在艰难时刻提供实质协助，并祈愿灾区尽速恢复。

女团i-dle通过上海复星公益基金会低调捐赠100万元人民币，用於救援与灾后重建工作。中国籍成员宋雨琦并在社群平台为灾区祈福，以黑底白字写道「希望大家能平安无事」，传达沉痛心意。



男团StrayKids向香港宣明会捐赠100万元港币，祈愿受灾居民和家属早日恢复正常生活、一切平安。



香港出身的GOT7成员Jackson王嘉尔则与其品牌 TeamWang 共同向香港东华三院捐赠 100 万港元，用於协助受灾民众。



虚拟男团PLAVE亦向香港红十字会捐款25万港币，用於救灾及帮助灾民。



火灾於26日下午在香港大埔宏福苑发生，目前已大致扑灭，截至今天清晨已造成94人死亡、78人受伤、失踪人数逾百名，不排除死亡人数将进一步攀升。多组韩国艺人原定於28至29日在启德体育馆出演MAMA颁奖典礼，主办方 CJ ENM 表示，将依循香港当地的哀悼氛围调整制作流程，於活动中安排默哀仪式，并捐款支持受影响家庭。



Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻