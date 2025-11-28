《金部長的夢想人生》賢內助明世彬演技自然流暢 卻自曝曾經想放棄演員生活

演員明世彬日前來到節目《You Quiz》擔任來賓，因演出《金部長的夢想人生》中柳承龍的太太而受到許多關注，她也在節目中與大家分享離婚之後的生活不易，身為演員的挫折，歷經長久空白期至今又再度受矚目的心路歷程。

明世彬不諱言「曾經想放棄作為演員的生活」，在2017年演出《付岩洞復仇者》之後，活動就明顯減少，年齡的十位數字也增加，她本身也在短時間內感覺到世界的潮流在發生變化。她覺得自己可能無法再成為一名演員了，於是去報名了花藝學院。在花藝的世界中，明世彬似乎找到了自信，她的作品意外地受到許多稱讚，甚至讓她覺得自己應該轉行走花藝這條路。



為了維持生活，明世彬也曾打工，負責婚禮會場的花朵擺設，她說因為這個工作是負責會場的花飾，會在一些不顯眼的角落工作著，不太引人注意，當然也有眼尖的民眾一眼就認出她，不過倒也沒有對她造成太大的困擾。她也相當感謝找上她的經紀人，經紀人覺得一定要重用這位演員，於是希望與她合作的作品就是《車貞淑醫師》以及《金部長的夢想人生》，讓明世彬轉念繼續堅持下去，最近再度對演戲燃起了熱情。



而演出這些作品也讓明世彬再度收到一些其他提案，有其他電視劇與電影劇本找上她，還有洗髮精廣告等等也來邀請她，總算度過了艱難的時期，她表示站在舞台上鏡頭前更為感謝。在那段沒有戲可拍的空白時期，明世彬也回憶起，自己因為不想向父母伸手，而只好開始變賣自己的名品包包，一邊祈禱著一邊度過了這段時間。



明世彬曾在2007年與大自己11歲的律師結婚，但婚姻僅維持了5個月就離婚了。但近來她的作品都是演出家中的賢內助，主持人還稱讚她夫婦演技相當自然，明世彬表示自己經驗並不多，也為此請教了許多朋友，才順利表現出老夫老妻的相處模樣。在《金部長的夢想人生》劇中明世彬的角色吃重，與柳承龍對戲的場次也不少，讓她大呼緊張，但也越演越投入劇中太太的角色。劇中的老公柳承龍也對明世彬稱讚有加，說她彎腰以及走路的樣子都非常具有生活感，演技自然。



明世彬走過低潮，也以自身經歷勉勵著正處在低潮期的觀眾們，希望大家都能像她一樣繼續堅持，總有一天能迎來人生的第二個全盛期。

