【官方声明】《2025 MAMA AWARDS》取消红毯其余照旧，「支持香港」为市民打气

香港大埔「宏福苑」社区近日发生大火，死伤人数仍不断攀升。考虑到灾情严重，原定於28、29日在香港启德体育场举行的韩国大型颁奖典礼《2025 MAMA Awards》，也进入紧急状态商讨对策，昨（27）日晚间发出声明，确定音乐活动及现场直播照旧，取消红毯活动。

「我们对这场火灾感到伤痛，并向所有受火灾影响的市民及失去亲人的家庭致以最深切慰问。

2025 MAMA AWARDS 结合了无数艺人、工作人员和粉丝长时间的投人与付出。我们相信音乐拥有治愈和团结的力量，可以在这个困难的时刻，为大家带来慰问与支持。我们会小心调节制作，希望为观众带来精心演出，同时能为大家带来关怀和力量。

为表哀悼，我们将於活动上举行默哀仪式，并作出捐款支持受影响家庭。2025 MAMA AWARDS 将以「支持香港」作为活动主调，为香港提供正能量。

我们相信音乐能凝聚人心，为市民打气，给予勇气，携手前行。

我们心系香港，让我们一起走过这个伤痛时刻。」

以上为主办单位官方说明。而除了‎杨紫琼及周润发‎外，香港本土男团MIRROR也确定缺席典礼，以悼念罹难者。

