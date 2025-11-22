婚紗造型從沒失手！申敏兒戲裡美成經典，如今真的要穿上屬於自己的白紗了，現實婚禮更讓人期待

韓國演藝圈最近最甜的消息，就是申敏兒和金宇彬宣佈交往 10 年後正式步入婚姻！消息一出，除了滿滿祝福，網友們最期待的竟然是——「申敏兒婚禮上穿婚紗會美成什麼樣？」

兩人大方宣布將於12月20日在首爾舉行非公開婚禮，只邀請家人與親友到場，低調又溫暖。 雖然是小型婚禮，但討論度依然爆棚，因為申敏兒過去在多部作品中穿過婚紗，每一次都美到讓人驚呼「這根本婚紗教科書吧！」

她從《我女友是九尾狐》就靠甜美魅力奠定「國民初戀系女神」地位；到《明日與你》中扮演宋瑪琳，以深V純白修身裙登場，當時還掛起了「簡約風」婚紗的熱潮；《海岸村恰恰恰》飾演牙醫尹惠珍時，她以白紗造型亮相，清新又優雅，播出當時直接衝上熱搜。 後來在2024年《因為不想吃虧》裡，她挑戰粉色蕾絲蛋糕婚纱裙搭配深紅手套、皇冠與頭紗，華麗又特別，完全是「婚紗駕馭能力滿分的女演員」；同劇中另一套重工蕾絲婚紗配髮箍式王冠，配上申敏兒的招牌笑容，更是宛若天仙下凡，甜美度爆表！因此不少網友已經開始在論壇、SNS「挖舊照」重溫她的婚紗名場面，大讚：「劇裡都這麼美，現實婚禮一定是傳說級」「申敏兒婚紗=零失誤」「期待爆表」。





而男主角金宇彬的氣場也不遑多讓。 188cm的身高加上模特兒出身的身形，每次穿西裝都帥得像走紅毯，讓粉絲已經開始替兩人的婚紗照腦補成「最強視覺夫婦」。



看著兩人 2015 年認愛後一路走到今天，尤其金宇彬生病時申敏兒始終陪在身旁，不少粉絲也感動表示：「10 年愛情終於開花結果」「他們真的太值得幸福了」。如今這對韓劇級的「真人CP」終於要迎來人生大事，大家最期待的，就是這位「婚紗專業戶」申敏兒，會在自己的婚禮上以什麼樣的造型驚艷全場！

