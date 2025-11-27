Seventeen文俊輝擔任中國海南國際電影節青年大使，中華圈影壇實力派逐步崛起

人氣男團Seventeen成員Jun（文俊輝）再添演藝新里程！被正式任命為「第七屆海南國際電影節」青年大使，成為宣傳電影節的重要面孔，將在活動中擔任觀眾與電影的橋樑。

海南國際電影節向來是亞洲規模大、國際參與度高的影壇盛事，今年將於12月3日至9日在中國海南省三亞舉行，共有來自119個國家及地區的4,600餘部作品角逐，星光熠熠。Jun近年在電影圈表現亮眼，8月主演的電影《捕風追影》已在中國及全球主要城市上映，與成龍、梁家輝等影壇大咖同台飆戲，演技備受肯定。 此片也先後入選第27屆上海國際電影節和第30屆釜山國際電影節，展現不俗實力。



除了電影，Jun的電視作品也持續受到關注，他主演的中國古裝劇《雲歸喜事》即將在中國OTT平台iQIYI上線，可望再度圈粉中華圈觀眾。Jun從小就踏入影壇，2006年參演電影《野狗》，隔年就拿下香港電影導演會最佳新演員獎，並成為首位入圍香港電影金像獎最佳新人演員的內地兒童演員。 2023年他主演的青春戀愛劇《獨家童話》還在釜山國際電影節的亞洲內容&全球OTT獎拿下人氣獎，演藝之路穩健成長。

隨著這次擔任青年大使，Jun的中華圈演員身份更穩固，也讓粉絲期待他在國際舞台上大放異彩。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞