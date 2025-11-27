香港大火釀重大傷亡！《2025 MAMA》各部門正在討論應對方案，楊紫瓊、周潤發不出席！

香港大埔「宏福苑」社區在26日下午2點發生大型火災，火勢延燒波到7棟大樓，被官方列為最高等級的「5級火警」。

截止到當天上午6點，死亡人數爲44人，據推測被困在公寓內部的279人處於失蹤狀態。由於大型慘案，原定於28、29日在香港啟德體育場舉行《2025 MAMA Awards》也進入緊急狀態，製作組正在就是否舉行活動、構成等問題進行緊急會議。

《MAMA AWARDS》事務局當天上午向參加頒獎典禮的歌手和演員所屬公司、各相關公司表示：「我們深刻認知到火災的嚴重性，各部門正在迅速討論適當的應對方案。」據悉，事務局方面正在縝密地討論頒獎典禮營運程序、藝人舞台及頒獎劇本等各種情況，特別是考慮到當地發生大型火災慘案，預計將會刪除與火相關的舞台演出。



現場距離啟德體育場約20公里，當地追悼氛圍擴散，各種活動接連取消，整個社會進入哀悼局面。原計劃作爲《2025 MAMA Awards》頒獎嘉賓出席的奧斯卡最佳女主角獎獲獎演員楊紫瓊、《英雄本色》的周潤發等香港明星預計不會出席。



而 i-dle、RIIZE、ENHYPEN、TXT、ZEROBASEONE、NCT WISH、Stray Kids、MEOVV、ALLDAY PROJECT 等組合已經出國前往香港。今日（27日）也有很多組合搭飛機飛往香港，演員頒獎者們也計劃在28日出國。

Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞