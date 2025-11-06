SEVENTEEN又要推出小分隊！「主唱小分隊」DK、勝寛專輯正在準備中，明年1月發行為目標！

之前疑似有在偷偷劇透，也終於確定啦！SEVENTEEN 新的小分隊是主唱Line的 DK、勝寛！

今日（6日）SEVENTEEN 的經紀公司PLEDIS娛樂表示：「SEVENTEEN 的 DK、勝寛以明年1月發行爲目標，正在製作小分隊專輯。」而 DK、勝寛是組合內的主唱，兩位成員都擁有紮實的唱功，但音色和表現方式卻不同，兩人組成的小分隊會發行什麼樣的歌曲？也備受粉絲們的期待。



SEVENTEEN 在2015年以迷你1輯《17 CARAT》出道，今年迎來出道10週年，出道後組合內曾推出多個小分隊。有最早開始活動的勝寛、DK、Hoshi 所屬的夫碩順（BSS）、去年6月以單曲1輯《THIS MAN》展開活動的淨漢和圓佑、今年3月發行單曲1輯《BEAM》的 Hoshi 和 Woozi、今年9月發行首張迷你專輯《HYPE VIBE》的 S.coups 和珉奎。



另外，SEVENTEEN 除了正在服兵役的成員（淨漢、圓佑、 Hoshi、Woozi）外，其餘9人正在進行《SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_]》世界巡迴演唱會。今日也宣布新的場次，明年3月7日在新加坡國家體育場、3月21日在布拉干菲律賓體育場。



Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞