SEVENTEEN 2026亞洲巡演開跑：新加坡+菲律賓

人氣男團 SEVENTEEN 要再度點燃亞洲粉絲的熱情啦！他們將於 2026年3月7日 在新加坡國家體育場（National Stadium）開啟全新亞洲巡演「NEW_」，接著將前進菲律賓體育場（Philippine Sports Stadium）繼續開唱。

新加坡國家體育場可是Taylor Swift、Lady Gaga、酷玩樂團（Coldplay）等全球巨星都曾開唱的夢幻場地，而SEVENTEEN也將成為首組連兩年在該場館開辦演唱會的K-pop藝人，氣勢驚人！



SEVENTEEN與菲律賓粉絲的緣分更是深厚，這次已是連續三年登上當地體育場開唱。 就在今年1月，他們也曾在此處舉辦「RIGHT HERE」世界巡演，場面熱烈。SEVENTEEN早在9月就在仁川亞運主體育場，以超過5.4萬觀眾的規模揭開「NEW_」的序幕，之後又進軍香港啟德體育場，場場爆滿。



近期SEVENTEEN也結束北美巡演行程，走訪美國塔科馬、洛杉磯、華盛頓等5個城市，與海外粉絲熱情互動。

接下來SEVENTEEN還將從11月27日起展開日本四大巨蛋巡演，繼續用舞台魅力征服亞洲各地粉絲。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞