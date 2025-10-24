【影片】SEVENTEEN服役成員「圓佑&淨漢」出席重要場合，沒了隊長連打招呼都不會了XD

人氣男團 SEVENTEEN 正在當兵中的成員淨漢和圓佑，「久違的團體問候、顯得有點笨拙」的經典片段，在網上引發熱議～。

這場2025年大韓民國大眾文化藝術獎頒獎典禮，於10月23日下午在首爾中區國立劇場的海鷗林劇場舉行。當天，淨漢與圓佑出席典禮並發表感想，更加帥氣的面孔令粉絲們都大為吃驚。（其他成員們因為正在海外巡演，所以由他們兩人代表出席）



▼影片05:04處。



本來準備要回到原站位，主持人讓他們喊一下口號

淨漢：Say the name

淨漢、圓佑：SEVENTEEN

淨漢：以上是...

圓佑：大家好～

淨漢：不是，什麼啊...（小小聲碎唸）（大前輩東方神起在後面憋不住笑容XD）

圓佑：以上是 SEVENTEEN 謝謝大家～





網上反應：「果然沒有隊長是不行的～」、「太沒默契了，哈哈哈」、「這不是小分隊JXW嗎？呵呵」、「S.COUPS（隊長）一定很快就會知道的」、「他們當兵中還那麼帥，真的很自律呢」、「團隊又有新笑話可以笑一整年了」

「大眾文化藝術獎」是大眾文化藝術領域中最具權威的政府獎項，旨在表彰對韓流擴散及產業發展作出貢獻的大眾文化藝術人士與團體，獲得總統表彰的殊榮。

