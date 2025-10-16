【多圖】「W Korea」乳癌慈善活動！BTS RM、V、j-hope、aespa、邊佑錫、李彩玟、朴恩斌等眾多藝人出席！

（封面圖源：TVDaily）
15日下午，《第20屆 W Korea 乳癌宣傳慈善活動「LOVR YOUR」》在首爾鐘路區四季酒店舉行，許多藝人也出席當天的活動。
金世正
金世正（圖源：TVDaily）
李彩玟
李彩玟（圖源：TVDaily）
盧正義
盧正義（圖源：TVDaily）
太陽
太陽（圖源：TVDaily）
李敏鎬
李敏鎬（圖源：TVDaily）
李俊昊
李俊昊（圖源：TVDaily）
BTS防彈少年團RM、V、j-hope
BTS防彈少年團RM、V、j-hope（圖源：TVDaily）
aespa
aespa（圖源：TVDaily）
李洙赫
李洙赫（圖源：TVDaily）
IVE張員瑛
IVE張員瑛（圖源：TVDaily）
IVE安俞真
IVE安俞真（圖源：TVDaily）
IVE REI
IVE REI（圖源：TVDaily）
邊佑錫
邊佑錫（圖源：TVDaily）
朴圭瑛
朴圭瑛（圖源：TVDaily）
全少妮
全少妮（圖源：TVDaily）
林秀晶
林秀晶（圖源：TVDaily）
丁海寅
丁海寅（圖源：TVDaily）
李浚赫
李浚赫（圖源：TVDaily）
Monsta X Shownu、蔡亨願
Monsta X Shownu、蔡亨願（圖源：TVDaily）
朴恩斌
朴恩斌（圖源：TVDaily）
李瑜美
李瑜美（圖源：TVDaily）
Stray Kids 方燦
Stray Kids 方燦（圖源：TVDaily）
Stray Kids 昇玟
Stray Kids 昇玟（圖源：TVDaily）
ALLDAY PROJECT
ALLDAY PROJECT（圖源：TVDaily）
ENHYPEN 朴成訓、JAKE
ENHYPEN 朴成訓、JAKE（圖源：TVDaily）
ENHYPEN 梁禎元
ENHYPEN 梁禎元（圖源：TVDaily）
金英光
金英光（圖源：TVDaily）
華莎
華莎（圖源：TVDaily）
ILLIT
ILLIT（圖源：TVDaily）
TXT 秀彬
TXT 秀彬（圖源：TVDaily）
ITZY 有娜、禮志
ITZY 有娜、禮志（圖源：TVDaily）
金敏荷
金敏荷（圖源：TVDaily）
曹柔理
曹柔理（圖源：TVDaily）
金永大
金永大（圖源：TVDaily）
SOMI
SOMI（圖源：TVDaily）
LE SSERAFIM 金采源、Kazuha
LE SSERAFIM 金采源、Kazuha（圖源：TVDaily）
秋泳愚
秋泳愚（圖源：TVDaily）
NMIXX 侖娥、海嫄
NMIXX 侖娥、海嫄（圖源：TVDaily）
KiiiKiii
KiiiKiii（圖源：TVDaily）
金知碩
金知碩（圖源：TVDaily）
Dex
Dex（圖源：TVDaily）
鄭麗媛
鄭麗媛（圖源：TVDaily）
高賢廷
高賢廷（圖源：TVDaily）
李英愛
李英愛（圖源：TVDaily）
