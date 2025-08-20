令梁世宗不願再看到的記者會照片！「是我的錯，但也無能為力」可望與朴恩斌合作《我的見鬼女友》

演員梁世宗自從入伍後，就時常被目睹身材發福，尤其臉也胖嘟嘟，成為話題討論，而不僅在退伍後演出的作品中被大家檢視，他在日前作品《下流大盜》的製作發表會上，更是被拍下了相當胖的樣子，讓他大呼不敢再看到那樣的自己。

7月所舉辦的《下流大盜》製作發表會，梁世宗穿著全身黑色服裝出席，搭配著燙捲的髮型，但是臉型很明顯看得出來比之前圓潤很多，當時他一登場的新聞照片也立即在網路上傳開，網友們紛紛詢問梁世宗的近況，是否有什麼狀況讓他看起來與以前完全不一樣了，成為話題討論。而日前進行的電視劇播畢訪談，梁世宗才有機會說明當時的狀況，當時他的確為了拍攝《下流大盜》需要增重6到7公斤體重。



不過梁世宗同時也提到了當時腳踝負傷的狀況，他提到自己的腳踝不是骨頭出現裂縫，而是有聲音的扭了一下，製作發表會當時腳踝仍是受傷中的狀態，所以自己的外型看起來比拍攝時更胖，成為大家話題討論，但他卻因為腳傷難以進行體型管理。梁世宗在拍攝結束後，去了歐洲與夏威夷後返國時不慎扭傷了腳踝兩次，雖然去了兩家醫院檢查，但卻找不到確定的病因，可能是疲勞型骨折。他的腳踝腫得像大象腿一樣粗，直到最近仍未痊癒，持續前往醫院注射藥物中。



梁世宗說自己腳踝骨折了兩次，整個人都變得很憂鬱，製作發表會上發胖的樣子，他也承認都是自己的錯，但卻無能為力，對於目前自己現在的狀態，他說終於可以看見腳踝的骨頭了，也可以做些運動，狀態輕盈多了，覺得很幸福。近期也傳出梁世宗可望搭檔朴恩斌，翻拍曾由孫藝珍與李民基演出的人氣電影《我的見鬼女友》，梁世宗可望飾演直男檢察官，愛上可以見到鬼的朴恩斌。



