Kep1er 向香港粉絲錄影片表心意 12月6日香港演唱會引爆期待

韓國人氣女團 Kep1er 即將於 12 月 6 日 隆重回歸香港舞台！繼今年1月參與「香港新春花車巡遊」與粉絲短暫相聚後，成員們終於帶著萬眾期待的巡迴演唱會強勢回歸，正式與香港 Kep1ian（官方粉絲名）再次見面，共同點亮專屬於彼此的夢幻宇宙。

Kep1er 以清新甜美形象深受全球粉絲喜愛，而於今年 8 月推出的第七張迷你專輯《BUBBLE GUM》更展現截然不同的新風格。專輯以清新復古的夏日主題為靈感，演繹融合懷舊與現代感的青春氛圍；其中甜辣電音與強烈 Girl Crush 氣場並存，展現團體能量爆棚、突破自我的華麗蛻變。主打歌〈BUBBLE GUM〉節奏鮮明、個性突出，更成為她們大膽進化的代表作。



為表達對香港粉絲的思念，Kep1er 特別錄製影片送上問候，並透露正在全力準備演唱會舞台，希望以更升級、更精彩的演出回饋一直支持她們的 Kep1ian，共同創造最難忘的回憶。



雖然成員永恩因健康因素暫停活動，將缺席本次香港場演出，但其餘 6 位成員也將「連永恩的一份」全力以赴，誓言為Kep1ian 帶來滿載能量、毫不留白的震撼舞台。



《2025 Kep1er Concert tour [Into The Orbit Kep1asia] in Hong Kong》將於 AXA 安盛創夢館盛大舉行，門票現已全面開售。粉絲務必把握機會，親身感受 Kep1er 活力滿滿與魅力四射的舞台。







《2025 Kep1er Concert tour [Into The Orbit Kep1asia] in Hong Kong》



日期：2025年12月6日（星期六）

時間：下午5時正

地點：AXA 安盛創夢館，西沙GO PARK

票價：港幣HKD $1,599 / $1,199 / $799

公開發售：2025年10月31日(星期五) 中午12時起

購票網站：KKTIX - https://kktix.com / 大麥 - www.damai.cn

主辦單位：萬星國際娛樂文化

經紀公司：KLAP, imaginpro

- 詳情請留意主辦方公告.

- 主辦方保留活動異動之權利.

粉絲福利詳情：

$1,599門票：SOUND CHECK（全體）、HI-BYE（全體）、親筆簽名海報（200名）、親筆簽名即影即有（62名）、團體合照6：10（全體）、官方海報（全體）、小卡（全體）

$1,199門票：SOUND CHECK（100名）、HI-BYE（100名）、親筆簽名海報（30名）、親筆簽名即影即有（10名）、官方海報（全體）、小卡（全體）

$799門票：SOUND CHECK（50名）、HI-BYE（50名）、親筆簽名海報（20名）、官方海報（全體）、小卡（全體）

Lancy@ 韓星網 / KoreaStarDaily.com / 轉載查詢，請先聯絡我們

相關新聞