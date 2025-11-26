EVERGLOW 親錄影片向香港粉絲喊話 12月7日香港見面會福利驚喜加碼與粉絲共創專屬回憶

韓國 K-POP 女團 EVERGLOW 將於 2025 年 12 月 7 日 再度降臨香港，舉行《EVERGLOW 2025 ASIA FANMEETING TOUR: 4EVERGLOW IN HONG KONG》，與香港 FOR·EVER（官方粉絲名）時隔一年多再次見面，令粉絲興奮不已。

自 2019 年出道以來，EVERGLOW 以強烈的舞台魅力與獨特音樂風格為人所熟識。從出道曲〈Bon Bon Chocolat〉、之後的〈Adios〉與〈FIRST〉，到近年的〈SLAY〉與〈ZOMBIE〉，每支作品都展現出爆發性舞台能量。2025 年，EVERGLOW 與新經紀公司CHXXTA合作，由 E:U、SIHYEON、ONDA、AISHA 四位成員展開新旅程，開啟全新篇章。



為回饋粉絲的熱愛，本次香港站將升級多項粉絲福利。合照環節將改為4:4、4:2 以及 4:1 三種形式，讓粉絲能與EVERGLOW一同留下珍貴照片，定格專屬美好瞬間。此外，亦新增了簽名會環節，讓粉絲能與成員進行近距離的互動交流，體驗更溫馨、更具紀念價值的見面時光。



此外，EVERGLOW 特別錄製影片向香港粉絲送上問候，表達「非常想念 FOR·EVER」，並表示正全力準備演出，希望帶來更精彩、更貼近粉絲的舞台，並與粉絲共同度過最美好的夜晚。



《EVERGLOW 2025 ASIA FANMEETING TOUR: 4EVERGLOW IN HONG KONG》將於AXA 安盛創夢館舉行，門票已透過大麥及KKTIX正式開售。想近距離感受 EVERGLOW魅力的 FOR·EVER 絕對不能錯過！







《EVERGLOW 2025 ASIA FANMEETING TOUR: 4EVERGLOW IN HONG KONG》



日期：2025年12月7日（星期日）

時間：下午5時正

地點：AXA 安盛創夢館

票價：港幣HKD $1,299 / $799

公開發售：2025年10月30日(星期四) 上午11時起

購票網站：KKTIX - https://kktix.com / 大麥 - www.damai.cn

主辦單位：萬星國際娛樂文化

經紀公司：CHXXTA

- 詳情請留意主辦方公告.

- 主辦方保留活動異動之權利.





粉絲福利詳情：

$1,299門票：簽名會（40名）、SOUND CHECK（全體）、HI-BYE（全體）、團體合照4：1（50名）、團體合照4：2（全體）、親筆簽名海報（180名）、親筆簽名即影即有（30名）、官方海報（全體）、小卡（全體）

$799門票：SOUND CHECK（全體）、HI-BYE（全體）、團體合照4：4（全體）、親筆簽名海報（20名）、親筆簽名即影即有（6名）、官方海報（全體）、小卡（全體）

Lancy@ 韓星網 / KoreaStarDaily.com / 轉載查詢，請先聯絡我們

相關新聞