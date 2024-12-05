召集全城KPOP粉絲！2024年度音樂盛會「SUPERSOUND FESTIVAL IN MACAU」即將隆重登場澳門！

重磅韓流消息揭曉！由韓國SBS主辦結合頒獎典禮和演唱會特色的年度KPOP音樂盛會—「SUPERSOUND FESTIVAL」將於明年1月18日空降澳門。KPOP偶像雲集並公開了首輪出席名單！

這次盛會將迎來風靡全球的傳奇男團東方神起 TVXQ!，他們以強大的舞台魅力和無與倫比的歌唱實力而聞名; 代表「Girl Crush」的實力唱將女團 MAMAMOO+，以其獨特的音樂風格和強勁的現場表演而廣受讚譽，將為粉絲們帶來視覺與聽覺的雙重享受；多才多藝的男團BTOB成員徐恩光、李旼赫、任炫植和辛東根（PENIEL）將落力演出，他們的音樂風格多變，無論是情感抒發還是活力四射的舞曲，都能讓觀眾感受到無盡魅力；由韓國、中國和日本成員組成的Kep1er將為觀眾帶來一場有活力，又甜又酷的唱跳表演！更多出席藝人單位將於官方平台陸續發佈。



關於SUPERSOUND FESTIVAL

活動結合了頒獎典禮和演唱會的創新形式，超越了傳統KPOP大型表演的框架，獲得觀眾、媒體和藝人的一致好評。只有被選為SUPERSOUND強者的藝人才能登上這個舞台，獲得最高殊榮和獎項肯定。得獎藝人將通過接力形式進行特別的頒獎典禮和演出，與粉絲進行更近距離的交流。SUPERSOUND FESTIVAL是依據SNS趨勢和專輯銷售等數據，向精心評選的藝人頒發獎項。因此，SUPERSOUND FESTIVAL不僅是一場演出，更是一場用音樂感動人心的慶典。

今次2024 SUPERSOUND FESTIVAL IN MACAU的主辦方是香港特高娛樂及Collaboration Group聯合主辦。韓國主辦單位NineOneNine919的相關人士表示：「SUPERSOUND FESTIVAL希望讓藝人和粉絲們能更加自由、舒適地享受演出，舞台設計和空間將成為一大看點。」

敬請密切期待12月初官方公佈售票詳情！

主辦方官方IG平台:＠toptopproductions、＠collaboration_group、＠nineonenine919_corp

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