【官方聲明】沈小婷與中國經紀公司合約結束後回歸Kep1er，將以7人完整體制進行活動！

對Kep1er的粉絲們來說，可以讓成員們團聚，絕對是最棒的消息了～！

最新消息，人氣女團 Kep1er 成員小婷在與中國經紀公司的合約結束後，將回歸團體，參與接下來的完整體的活動。

經紀公司WAKEONE和CLAP娛樂表示：「小婷近期與中國經紀公司的專屬合約已經到期，並與韓國經紀公司積極討論未來的活動。」並補充說：「最重要的是，基於她本人的強烈意願以及經紀公司的積極支持，她將立即以Kep1er成員的身份回歸。」



小婷表達了對Kep1er的深厚感情，並迅速回歸團隊，成為這支最近改組為7人陣容、更為堅實的團體的一部分，將與成員們共同參與每一段旅程。



因此，小婷將於18日出演音樂節「2024 SUPERSOUND FESTIVAL MACAU（澳門）」，並以 Kep1er 完整體的身份亮相。未來，她將繼續參與 Kep1er 的活動，同時創造更多機會與中國粉絲見面。



Kep1er去年憑藉第六張迷你專輯《Tipi-tap》，在音樂與風格上展現了更優秀的升級面貌，獲得好評。不僅橫掃多個音源即時榜單，還拿下國內音樂節目冠軍，更成功進入美國 Billboard TOP 200 榜的第147名。



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