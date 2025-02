韓國女團 Kep1er 首次巡演臺北登場！精彩演出與超強粉絲福利一次滿足！

經由選秀節目《Girls Planet 999》選出的韓國女團 Kep1er 將首次以七人完全體造訪臺灣!《2025 Kep1er FAN-CON TOUR [BEYOND THE STAR] in TAIPEI》即將於 4 月 6 日在 TICC 臺北國際會議中心舉辦。演唱會門票將於 2 月 22 日下午 3 點在 ibon 售票網站及全臺 7-11 ibon 機台開賣,演唱會票價為 NT$5,880 / NT$4,880 / NT$3,880。所有購票者皆可獲得一張限定小卡(成員隨機),5,880 區全區可參與HI-TOUCH,於 3 月 23 日前購票且未退票者,還有機會抽彩排、團體合照、簽名拍立得及簽名海報等福利。

Kep1er 於 2022 年出道,首張迷你專輯《FIRST IMPACT》實體專輯銷量突破 20 萬張,不僅打破當時韓國女團出道專輯最高首日銷量紀錄,更以主打歌《WA DA DA》在出道 12 天後就獲得韓國音樂節目《M Countdown》的當週冠軍,MV 觀看次數也隨後突破一億,甫出道就受到各界強烈注目。2024 年 Kep1er 打破選秀節目限定團的慣例,有七位成員協議續約延長團體活動,並於同年 11 月發行迷你六輯《TIPI-TAP》,從歌曲風格到整體造型全新嘗試,讓她們在韓國國內獲得音樂節目《THE SHOW》當週冠軍,在海外也囊括不少好成績,除了在多國 iTunes K-POP Daily 排行榜上獲得第一名,還憑藉這張專輯於出道後首次登上 Billboard 200 排行榜。



Kep1er 今年 1 月以國際嘉賓身分受邀來臺參與除夕特別節目《2025超級巨星紅白藝能大賞》的演出與錄製,精湛的現場演唱實力與遊戲環節時俏皮的反應都令許多觀眾眼睛為之一亮。隨著《2025 Kep1er FAN-CON TOUR [BEYOND THE STAR]》於 2 月自首爾起跑,Kep1ian (官方粉絲名)的期待也達到巔峰。本次不只是 Kep1er 出道後首次 FAN-CON 巡迴演出,4 月 6 日登場的臺北場更是臺灣 Kep1ian 與偶像近距離接觸的難得機會,也將為每位 Kep1ian 留下一段無法忘懷的回憶。



《2025 Kep1er FAN-CON TOUR [BEYOND THE STAR] in TAIPEI》

✴ 活動時間 ⎪ 2025 年 4 月 6 日(日)5PM(實際演出時間以現場公告為準)

✴ 活動地點 ⎪ TICC 臺北國際會議中心(臺北市信義區信義路五段1號)

✴ 售票系統 ⎪ ibon 售票網站、7-11 ibon 機台

✴ 售票網站 ⎪ https://ibontw.com/2025kep1er(建置完成後開啟)

✴ 開賣時間 | 2 月 22 日(六)3PM

✴ 票價| NT$5,880 / NT$4,880 / NT$3,880

✴ 主辦單位 ⎪ 希林國際 Chillin International、VIBE MAKER 希波企劃

