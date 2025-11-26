「我們永遠的花漾爺爺」十五夜悼念李順載！公開《花漾爺爺》幕後花絮照：不會忘記和老師一起度過的時間

25日，十五夜方面通過官方 SNS 表示：「我們永遠的花漾爺爺，深切哀悼李順載老師。我們不會忘記和老師一起度過的所有時間和教誨，衷心祈願您在天堂平安。」

同時還公開幾張《花漾爺爺》拍攝時期的幕後花絮照片，照片中李順載露出燦爛的笑容，還有與朴根瀅、白一燮、申久、李瑞鎮等成員一起拍攝的照片，讓人感動不已。



與李順載合作過《花漾爺爺》系列的羅PD，25日出席《三傻遊肯亞》的製作發佈會也親自表達哀悼之情。他說：「和老師一起旅行，還會去老師演話劇的地方，和一起分享回憶的老人們見面，但最近一年因為老師身體欠佳未能見面。突然傳來消息，感到非常驚慌。生前在旅行和私人場合對後輩們說過最多就是『想一直站在舞臺上』。老師教導我們堅持不懈、誠實工作的價值，成為後輩們學習的榜樣，希望現在能在天堂安息。」



李順載25日凌晨傳出辭世消息，享耆壽91歲。李順載雖然年事已高，但依然不停地活動，作爲國內最高齡的演員活躍地與大眾見面，近年還出演話劇《等待果陀》、KBS2《狗之聲》等，表現出對演技的熱情。但是去年10月因爲健康原因取消正在出演的演出，中斷了活動。聽到國民演員去世的消息，包括總統、演藝圈後輩和民眾也紛紛追悼。



