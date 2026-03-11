《模範的士》5人幫聚餐超爆笑！李帝勳再次鬆口想結婚，邀金義聖當司儀卻被神回「我離過兩次婚」

8日播出的《我家的熊孩子》在節目尾聲公開下週預告，曝光在《模範的士》（模範計程車）中憑藉「朴主任」一角成為搶鏡角色的演員裴侑藍的日常生活。

預告中，裴侑藍看著家裡堆滿的鞋子、衣服和各種物品，苦惱地說：「好像沒有什麼可以丟的啊…」展現出十足的「極繁主義」，在導播室觀看的媽媽則看得相當鬱悶，形成有趣反差。之後他與李帝勳、表藝珍、金義聖、張赫鎮等出演《模範的士》的演員們一起聚餐。



席間，李帝勳先是關心裴侑藍的戀愛狀況，笑說：「侑藍應該要趕快找到另一半才行…」沒想到下一秒他又補上一句：「但哥也著急啊！」突如其來的自嘲讓現場瞬間笑成一片。聽到這句話，裴侑藍立刻反問：「但你不是有結婚的想法嗎？」李帝勳則毫不掩飾地回應：「我也想趕快結婚啊！」語氣既真誠又急切，再次逗笑眾人。事實上，他過去也曾在 SBS 官方 YouTube 的採訪中公開「徵婚」，笑說：「我真的快要寂寞死了，希望有人可以來找我，拜託了。」



話題越聊越熱絡時，裴侑藍提議：「不然去上藝人版《換乘戀愛》怎麼樣？」一旁的表藝珍立刻附和：「那一定會很有趣！」李帝勳也順勢接話：「如果《換乘戀愛》不行，我們就去上《我是SOLO》吧！」他接著還問金義聖：「如果結婚的話，哥可以來當司儀嗎？」沒想到金義聖坦率回應：「但我離過兩次婚耶！」一句話再次讓全場爆笑。



不愧是一起合作三季的「彩虹運輸5人幫」，彼此之間可以毫不客氣地吐槽、笑點滿滿，也讓人更期待這集《我家的熊孩子》的播出了！香港觀眾可於 Viu 收看！

Yuan@KSD

