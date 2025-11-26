BTS柾国深夜直播又上菜！自创「海胆酱油义面」，640万人疯看口水流满地

天团BTS（防弹少年团）成员柾国再度展现「料理男神」的一面！

前几天，柾国透过粉丝平台Weverse开了突击个人直播，一边聊天一边实况煮饭，还公开全新自创料理。 直播瞬间吸引高达 640万人收看，可见人气有多惊人。

柾国一开场就在家中厨房笑说：「肚子饿了，所以开个直播。」接著拿起磨刀器，认真磨了好一阵子，让粉丝直呼「预感要做大事了！」果然，他宣布要挑战「今天也做个新的义面」，正式进入大厨模式。



这次的主角是他自创的——「海胆酱油奶油虾义大利面」。 他先把10瓣蒜头切成薄片，把葱绿、葱白分开处理，用葱白做「葱油底」。 接著开始处理「大王虾」，一边剥壳一边感叹「颜色好漂亮」，完全沉浸在厨师世界。柾国先用橄榄油把葱白和虾头爆香，再加入蒜片、辣椒、黑胡椒拌炒，隔著萤幕都觉得香气扑鼻。 之后倒入水、海胆酱油、生奶油、黄油、糖，调出独门鲜味酱汁。 面条选用扁面，拌炒后再刨上一层厚厚的起司。 他边试味边点头：「好吃，超级好吃！」满意到不行。



成品端上桌后，柾国用葱花跟起司做点缀，开心赞叹：「味道完美，这道端出去卖都可以！」甚至语出惊人：「想做一个世界上不存在的义大利面。」还顺势预告下次可能挑战 「味噌咖哩面」，让粉丝期待爆棚。



柾国的「料理直播」不只美味指数破表，他边煮边展现自然可爱的肢体反应、表情管理也从未失手，让粉丝全程尖叫。 其实他早已是ARMY中公认的「韩流料理家」，先前做过 「火熊拌面（火鸡面+浣熊泡面）」、「松露奶油义面」、「紫苏油凉面」、「泡面粥」 等等，每次都造成话题，厨艺内容根本拍一部节目都没问题。



정국의 성게알 파스타 레시피



1. 마늘 10개 중 7-8개 편 썰고, 나머지는 으깬다.

2. 족파를 “춉춉춉옵” 썬다

3. 새우 3마리 머리와 몸통을 분리하고 몸통 껍질을 깐다

4. 새우 몸통을 작게 썬다

5. 올리브유에 쪽파와 새우머리로 기름을 낸다 (파기름을 낸 후 건지기)

6. 물에 소금을 넣고 끓인다… https://t.co/wjHEM77mDf pic.twitter.com/wmMzLqkxao — 파이.97 (@euphoria_pie) November 24, 2025

