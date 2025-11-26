《孝利家民宿》超暖心+超長待機售後！預備夫妻變「二寶爸媽」 回孝利家原地拍照，捧花直接升級成兩個孩子

曾在JTBC熱門綜藝《孝利家民宿》中登場、以「預備夫妻」身分圈粉的素人CP朴恩宇、魏雅凜夫婦，在7年後已升格成「二寶爸媽」，最近一家四口重返當年拍攝地——濟州島民宿，勾起滿滿回憶殺。

日前，夫妻倆在共同經營的IG上分享了一段影片，寫下：「已經7年了嗎…？從預備夫妻變成有兩個孩子的爸媽了。」影片中，他們當年還是甜蜜小情侶，如今則一人抱一個女兒，正式成了四口之家，再次站在李孝利與李尚順曾住過的家門口，場面超級溫馨。夫妻倆也笑說：「當年青澀的禮服，現在換成育兒運動服；當時在濟州跑一整天才找到的捧花，如今變成更珍貴、更沉甸甸（？）的兩個孩子。」滿滿感慨直接溢出螢幕。



2018年節目播出時，朴恩宇、魏雅凜是為了拍「自助婚紗照」而來到濟州。李孝利和李尚順超暖心，竟把他們自己結婚時穿過的禮服、禮服借給小倆口。李孝利看到他們穿上後還興奮到比當事人本人更激動：「太漂亮了吧！」 民宿裡的其他房客也紛紛上前幫忙拍照，讓這對新人留下了難忘的一天。那張「穿著孝利夫婦禮服、以濟州家為背景的婚紗照」也成為當時節目的名場面。



《孝利家民宿》爆紅後，該房子遭到一般民眾無預警闖入，讓孝利夫婦飽受困擾。為了保護藝人隱私，JTBC之後以14.3億韓元（約合3000萬新台幣）買下這棟房子。但過了三年後電視台也將房子重新出售，如今該建物則以咖啡廳兼選物店的形式繼續經營，被不少粉絲當作朝聖景點。

朴恩宇與魏雅凜這趟 7 年後的「回家之旅」，讓許多《孝利家民宿》的老粉瞬間淚目，大家也紛紛留言：「看著你們從小倆口變成四口之家，好感動！」、「時間也過太快了吧！」



Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

