【韓網熱門】NANA清晨肉搏制伏入侵男，警認定「正當防衛」！網友：嚇都嚇死，還要面對他反告？

前After School成員、現為演員的Nana（林珍兒、林珍娜）近日遭遇震驚外界的入侵搶劫事件。 一名30多歲男子闖入她位於京畿道九里市的住家，與Nana母女發生激烈扭打。警方22日表示，Nana和母親在制伏犯人時造成的傷害屬「正當防衛」，不會被追究責任。

事件發生於本月15日清晨6點左右，嫌犯A男帶著預先準備的梯子爬上Nana家的陽台，從未上鎖的門侵入。 與Nana的母親相遇後，他竟亮兇器威脅並掐住她脖子。 聽到尖叫的Nana衝出房間救母親，雙方爆發激烈肉搏。體型較瘦小的嫌犯最終被母女倆制服、壓制住手腳，警方接獲報案後到場逮捕。Nana母女在衝突中受傷接受治療，嫌犯也因下巴撕裂傷送醫。警方調查後認定，當時確實存在「不法侵害」，而母女的反擊並未造成過度傷害，因此符合韓國刑法的「正當防衛」。

嫌犯被捕後還曾以「警方未完整告知米蘭達權利」為由申請「羈押適否審」（法院重新審查嫌疑人拘留合法性的制度，如果認為拘留不公正，則釋放被拘留的嫌疑人），但法院直接駁回。 A男供稱「以為家裡沒人，不知道是藝人家，因生活費不足才犯案」。



韓國網友評論：

1. 天啊... 這種傢伙一定要好好處罰

2. 罪犯之所以那麼囂張，就是因為太照顧他們的人權了

3. 傷害罪、還要求羈押適否審... 哇... 太厚臉皮了

4. 早上6點？ 得嚇成什麼樣 ᅲᅲ

5. 母女倆應該有創傷了 ᅲᅲᅲ 得嚇死了吧...

6. 我家被闖進來，我抓住小偷還會被說成暴行，真的太離奇

7. 在美國早被槍擊死了，還活著居然敢反告

8. 什麼啊，犯人為什麼這麼懂法律？ 有前科嗎？

9. 感覺不是第一次入室偷東西了

10. 這程度如果都算不上正當防衛，我真要上街抗議了... 雖然依舊輕判，但至少還算有點良心...

11. 瘋子，害受害者以後都睡不安穩了，還敢告人？

12. 最近怎麼罪犯都更大聲？

13. 聽到聲音起來後看到他掐媽媽脖子，殺了都算無罪吧

14. 傷害罪？？ 這瘋強盜是不是瘋了，拜託殺了

15. 體型瘦小的30代男性

16. 先把舌頭切了再說吧

17. 瘋子，完全不反省，清晨6點人都在睡覺時闖入，很有計劃性，拜託重罰

18. 那種傢伙應該直接刺死，整套防盜窗要裝起來

19. 連梯子都準備好了？ 真的不像是初犯

20. 帶著兇器闖入別人家威脅，如果這都不算正當防衛，那去法官家闖也沒話說吧；結果雖然還好，但他到底哪來的底氣

21. 正當防衛經常不被承認，這次算幸運了 ᅲ希望母女倆都能好好恢復...

原文：https://theqoo.net/square/4004358321

