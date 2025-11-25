D社狠揭閔熙珍霸凌證據！群組飆罵四連發！事後派出幽靈律師施壓要求刪文，卻被揭「查無此人」

韓國娛樂圈再掀風暴。

「D社」（Dispatch）近日取得法院判決書、勞動局處分資料等文件後獨家報導指出，知名企劃人閔熙珍因涉嫌對公司同仁進行職場霸凌，遭勞動局認定違規並處以罰鍰，而她向法院提出異議後，多數主張仍遭駁回。 判決書中更清楚記錄她曾在工作群組內以「飯桶」、「笨蛋」、「愚蠢」、「可憐」等字眼辱駡被害人，法院認定該等言語已屬侮辱及情緒騷擾，對勞動者的人格尊嚴造成明顯損害。

「D社」報導指出，在三人群聊中閔熙珍多次使用貶抑言語，使被害員工長期處於壓力與恐懼之中。 法院審酌對話紀錄後認為這些對話並非一般嚴厲指導或情緒化反應，而是具持續性與侮辱性的「職場霸凌」。 雖然部份內容因證據不足未被完全採信，但大部份事實仍足以認定她違反《勞動基準法》相關規範。



「D社」揭露的並不止於此。 報導刊出後，一名自稱是閔熙珍「法務代理人」的人士主動向記者發送簡訊，要求文章立即修改或刪除，否則將採取法律行動。 但「D社」反查對方身分後驚覺該「律師」疑似根本不存在——訊息中所提供的律師事務所名稱（律師所名 이한）雖存在兩家同名單位，但其中一家根本沒有聘任何律師，另一家則查無該名律師與該電話。 此情況讓外界質疑，是否有人冒充律師企圖對媒體施壓，形成另一起不透明的「暗箱操作」。

事態曝光後勞動單位先前的調查與處分再度成為社會討論焦點。 勞動局認定閔熙珍違反調查義務，並對她開罰。 但她在與官方爭訟期間並未對外公開說明，反而透過疑似「幽靈律師」要求「D社」修改報導，使外界更加疑惑。 對此，「D社」也強調，他們已依法查證所有文件，並將原始判決與處分內容完整比對後才進行報導。



這起事件在網路上掀起高度熱議。 一方面許多上班族與網友認為，法院的認定再次凸顯「職場霸凌」在韓國社會中的普遍與嚴重性，尤其當施暴者可能是公司高層時，勞工往往難以對抗。 另一方面，媒體界也反思此次冒名「律師」向記者施壓的荒誕情況，提醒新聞機構面對法律恐嚇時必須進一步查證身分，以避免成為假訊息或不當輿論操控的對象。



目前閔熙珍已向法院提出補正書，表示將在後續正式審理中進行抗辯; 但就現階段判決內容與勞動局調查結果來看，她在霸凌事件中的責任恐難全身而退。 法律攻防仍在持續之中，而這場風暴也讓外界再次關注娛樂產業內部的權力結構、管理文化以及勞動者權益保障問題。

此案最終判決與當事人後續回應，也將左右韓國輿論走向，成為近期娛樂圈最受關注的事件之一。

