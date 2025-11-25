沈恩敬當年嫌棄表情不是演的，「經典厭惡照」再被挖！李伊庚親揭《玩什麼好呢？》「甩麵」內幕！觀眾重看影片：突然覺得他好可憐

演員李伊庚近日再度成為話題中心。 他先前因私生活流言遭誤傳，之後突然從 MBC《玩什麼好呢？ 》「下車」（退出節目），引起外界揣測。 節目組當時把原因歸為「個人行程」，但李伊庚近日親自爆料，事情並不是這麼簡單。

李伊庚表示，雖然謠言隔天就被證明是捏造，但節目還是對他提出「下車建議」，最終團隊選擇了自願退出。 除此之外，他也揭露曾在節目中引發爭議的「麵吃（瘋狂吸麵）」橋段，根本是被逼的。李伊庚說，他明確表示不想做，但製作組說「我們為你包下麵店了，拜託一下」，甚至他當時講的「只是為了綜藝效果啦」這句話也被整段剪掉。節目組在他爆料後也承認確實有下車建議，並坦言在保護出演者方面有疏失，也對「麵吃事件」造成的負擔道歉。



이이경 “이전 면치기 논란 때도 저는 분명 하기 싫다고 했지만, 저 때문에 국수집을 빌렸다며 부탁을 하였고 "예능으로 하는 겁니다!"라는 저의 멘트는 편집되었습니다 . 이후 논란이 불거지자 제작진은 마음이 급했었다는 황당한 말만 한 채, 논란은 오롯이 저 개인이 감당해야 했고 저의 이미지는 큰… https://t.co/F65stQNyXe pic.twitter.com/gAqKYdFdFH — Mong2Father (@Mong2Father) November 21, 2025

當年那段吸麵影像之所以變成名場面，很大一部份是因為同場嘉賓——演員沈恩敬的「經典嫌惡表情」。 當時李伊庚在沈恩敬、金錫勳面前做誇張吸食麵條，沈恩敬整張臉寫著「震驚+嫌惡」，被做成無數梗圖。 金錫勳更是當場吐槽：「這不是搞笑，是有點噁耶。 恩敬都嚇到了，那表情根本是在想『世上怎麼會有這種人』。」

如今李伊庚親自說出幕後故事，讓網友再次回頭看那段影片，感受完全不同。 李伊庚也透露，他早在錄影前一天就傳訊息向沈恩敬道歉：「我明天可能會很失禮，你就如實反應，如果真的受不了可以跟我說。」可見他當時其實非常在意別人感受。 李伊庚還苦笑說：「最讓人崩潰的是攝影角度太狠了。 我在狂吃麵，恩敬的臉被拍一半，整個就是『厭惡』。」

4個月前，《我是SOLO》的主持人Defconn在YouTube頻道綜藝邀請到了李伊庚，節目中Defconn也無奈吐槽：「誰會這樣吃拉麵啦？」但聽完李伊庚的解釋後又語重心長地說：「你沒必要承擔到這種程度啊，又不是你自己想做。」這句話也讓現場突然安靜，李伊庚只能乾吞口水，場面相當微妙。 網友看完也直呼：「Defconn說到重點了」、「看來他早就知道有問題」、「製作組真的太不保護藝人了」。



隨著李伊庚公開真相，當年那段被觀眾嫌「太噁」的「吸麵」片段也被重新挖出，網友紛紛留言：「原來是被節目組要求才做的，我誤會他了」、「再看一次完全是喜劇變悲劇」、「當年一起嫌棄，現在覺得他有點可憐」。

事件至今仍在網路上發酵，討論熱度持續上升。

