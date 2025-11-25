【韩网热门】NANA清晨肉搏制伏入侵男，警认定「正当防卫」！网友：吓都吓死，还要面对他反告？

前After School成员、现为演员的Nana（林珍儿、林珍娜）近日遭遇震惊外界的入侵抢劫事件。 一名30多岁男子闯入她位於京畿道九里市的住家，与Nana母女发生激烈扭打。警方22日表示，Nana和母亲在制伏犯人时造成的伤害属「正当防卫」，不会被追究责任。

事件发生於本月15日清晨6点左右，嫌犯A男带著预先准备的梯子爬上Nana家的阳台，从未上锁的门侵入。 与Nana的母亲相遇后，他竟亮凶器威胁并掐住她脖子。 听到尖叫的Nana冲出房间救母亲，双方爆发激烈肉搏。体型较瘦小的嫌犯最终被母女俩制服、压制住手脚，警方接获报案后到场逮捕。Nana母女在冲突中受伤接受治疗，嫌犯也因下巴撕裂伤送医。警方调查后认定，当时确实存在「不法侵害」，而母女的反击并未造成过度伤害，因此符合韩国刑法的「正当防卫」。

嫌犯被捕后还曾以「警方未完整告知米兰达权利」为由申请「羁押适否审」（法院重新审查嫌疑人拘留合法性的制度，如果认为拘留不公正，则释放被拘留的嫌疑人），但法院直接驳回。 A男供称「以为家里没人，不知道是艺人家，因生活费不足才犯案」。



韩国网友评论：

1. 天啊... 这种家伙一定要好好处罚

2. 罪犯之所以那么嚣张，就是因为太照顾他们的人权了

3. 伤害罪、还要求羁押适否审... 哇... 太厚脸皮了

4. 早上6点？ 得吓成什么样 ᅲᅲ

5. 母女俩应该有创伤了 ᅲᅲᅲ 得吓死了吧...

6. 我家被闯进来，我抓住小偷还会被说成暴行，真的太离奇

7. 在美国早被枪击死了，还活著居然敢反告

8. 什么啊，犯人为什么这么懂法律？ 有前科吗？

9. 感觉不是第一次入室偷东西了

10. 这程度如果都算不上正当防卫，我真要上街抗议了... 虽然依旧轻判，但至少还算有点良心...

11. 疯子，害受害者以后都睡不安稳了，还敢告人？

12. 最近怎么罪犯都更大声？

13. 听到声音起来后看到他掐妈妈脖子，杀了都算无罪吧

14. 伤害罪？？ 这疯强盗是不是疯了，拜托杀了

15. 体型瘦小的30代男性

16. 先把舌头切了再说吧

17. 疯子，完全不反省，清晨6点人都在睡觉时闯入，很有计划性，拜托重罚

18. 那种家伙应该直接刺死，整套防盗窗要装起来

19. 连梯子都准备好了？ 真的不像是初犯

20. 带著凶器闯入别人家威胁，如果这都不算正当防卫，那去法官家闯也没话说吧；结果虽然还好，但他到底哪来的底气

21. 正当防卫经常不被承认，这次算幸运了 ᅲ希望母女俩都能好好恢复...

原文：https://theqoo.net/square/4004358321

