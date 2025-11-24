「新生代男神」裴賢聖有望加盟電影《失樂園》！二搭《屍速列車》導演延相昊，延續《醜得要命》低成本傳奇

韓國影壇再添話題新作！被封為「次世代最強潛力股」的演員 裴賢聖，近日傳出獲得《屍速列車》系列導演延相昊的新片《失樂園》青睞，極有可能擔綱男主角。

據韓媒 YTN 今日（24 日）報導，裴賢聖已確定加入《失樂園》，與演員金賢珠飾演母子。 其所屬公司隨後表示，確實收到邀約，正在積極討論。



電影《失樂園》是一部懸疑驚悚片，故事圍繞一對母子展開，探討虛擬與現實、AI與人類之間發生的事件。 以延相昊導演與《紙房子：韓國篇》《寄生獸：灰色部隊》編劇柳勇在共同創作的原案為基礎，改編自作家吳成恩執筆的小說《黑色地獄（Black Inferno）》。

裴賢聖近年憑《機智醫生生活》系列、《我們的藍調時光》、《奇蹟的兄弟》、《申社長計劃》等作品人氣水漲船高，每一部作品皆展現不同的性格與演技層次，被視為最值得期待的新生代實力派。 他與延相昊曾在 Netflix《地獄公使》第二季有過短暫合作，當時飾演「朴靜子」（金新綠 飾）的兒子，這次若正式加盟《實落園》，將是兩人的第二次合作，令人期待他在大銀幕上的全新形象。



值得一提的是，延相昊今年推出的另一部作品《醜得要命》僅以 2 億韓元製作成本吸引 100 萬觀影人次而成為話題，《失樂園》也將延續該製作方式，採用極低預算約 5 億韓元 製作，預計透過精準的劇本與敘事張力，而非大場面，打造出具有爆發力的驚悚佳作。 《失樂園》由延相昊創立的製作公司 Wow Point 主導，並由 CJ ENM 負責發行，下月初開拍。



